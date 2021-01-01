Уряд виділив півтора мільярда гривень на виплати медикам, які вакцинують від COVID-19





Про це розповіли в ефірі «Сніданку з 1+1»,



А ще 341 мільярд гривень на роботу лабораторних центрів МОЗ. Це ті заклади, які здійснюють тестування на коронавірус. Кошти виділили зі спеціального фонду, який був створений за рахунок ковідного фонду минулого року. Вони були закладені ще на початку року.



Варто зазначити, що вакцинація в Україні, яка стартувала 24 лютого, відбувається двома способами: у стаціонарних пунктах щеплень та за попереднім записом щеплення роблять мобільні бригади з імунізації. Одна бригада протягом робочого дня зможе зробити 100 щеплень.



До складу мобільної бригади входять лікар, дві медсестри, реєстратор, резервні медики, а також один водій.

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