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Уряд виділив півтора мільярда гривень на виплати медикам, які вакцинують від COVID-19

Уряд виділив півтора мільярда гривень на виплати медикам, які вакцинують від COVID-19
Півтора мільярда гривень на виплати медикам. Саме стільки виділив уряд. Йдеться про тих працівників, котрі роблять людям щеплення від коронавірусу.

Про це розповіли в ефірі «Сніданку з 1+1», пише ТСН.

А ще 341 мільярд гривень на роботу лабораторних центрів МОЗ. Це ті заклади, які здійснюють тестування на коронавірус. Кошти виділили зі спеціального фонду, який був створений за рахунок ковідного фонду минулого року. Вони були закладені ще на початку року.

Варто зазначити, що вакцинація в Україні, яка стартувала 24 лютого, відбувається двома способами: у стаціонарних пунктах щеплень та за попереднім записом щеплення роблять мобільні бригади з імунізації. Одна бригада протягом робочого дня зможе зробити 100 щеплень.

До складу мобільної бригади входять лікар, дві медсестри, реєстратор, резервні медики, а також один водій.

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Теги: Україна, вакцинація, коронавірус, виплати, медики
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