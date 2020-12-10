Луцькі прикордонники затримали нелегала з Марокко, який йшов до ЄС шукати кращої долі

Поблизу українсько-польського кордону прикордонники Луцького загону затримали нелегала.Інформацію про невідомого, який рухався в бік кордону, прикордонники відділу «Амбуків» отримали від оперативних співробітників, - інформує пресслужба Луцького прикордонного загону.Затримавши порушника, правоохоронці з'ясували, що він є громадянин Марокко. При собі чоловік мав паспорт та посвідку на тимчасове проживання в Україні.Згодом іноземець зізнався, що планував незаконно потрапити до однієї з країн Євросоюзу в пошуках кращого життя. Порушника доставили до підрозділу для складання адміністративних документів.За вчинення правопорушення, передбаченого ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» марокканцю доведеться відповідати у суді.