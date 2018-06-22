У Луцьку вшанували військових, які загинули у російсько-українській війні





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У четвер, 4 березня у Луцьку відбулася громадська панахида за загиблими військовими у російсько-українській війні. Біля фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України», що на Театральному майдані, зібралися небайдужі лучани аби вшанувати тих, хто загинув у зоні АТО/ООС.



На жаль, у лютому 2021 року одинадцять Героїв полягли у зоні бойових дій. Зокрема, не зустрінуть більше нової весни: Дмитро Власенко, Назарій Поліщук, Олексій Подвезенний, Олександр Глушко, Владислав Лященко, Олександр Войтенко, В’ячеслав Олексієнко, Дмитро Мироненко, Сергій Петраускас, Дмитро Сардак та Сергій Моісеєнко. Серед померлих волинян немає, однак - це спільна втрата для кожного українця.



Помолитися за загиблих військових та покласти квіти до фотостенду прийшли представники влади, громадськості і небайдужі лучани.



«Сьогодні вшановуємо тих воїнів, життя яких забрала ворожа куля чи міна у лютому та поминаємо всіх, хто віддав своє життя у цій війні проти окупанта. Як би важко нам не було, ми не маємо права складати руки. Щоб хлопці, які сьогодні на небесах, не віддали марно своє життя. Нехай же вони спочивають з Богом, а ми скоро побачили мирне небо над Україною», – звернувся до присутніх священик, що правив панахиду.



До слова, згідно з ініціативою Міністерства ветеранів та Інституту національної пам’яті на Волині громадська молитва за загиблими у російсько-українській війні відбувається у перший четвер кожного місяця з 18 до 19 години. До молитви може долучитися кожен волинянин.



























Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку провели панахиду за загиблими військовими у російсько-українській війні.Про це повідомляє Волинська ОДА.У четвер, 4 березня у Луцьку відбулася громадська панахида за загиблими військовими у російсько-українській війні. Біля фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України», що на Театральному майдані, зібралися небайдужі лучани аби вшанувати тих, хто загинув у зоні АТО/ООС.На жаль, у лютому 2021 року одинадцять Героїв полягли у зоні бойових дій. Зокрема, не зустрінуть більше нової весни:та. Серед померлих волинян немає, однак - це спільна втрата для кожного українця.Помолитися за загиблих військових та покласти квіти до фотостенду прийшли представники влади, громадськості і небайдужі лучани.«Сьогодні вшановуємо тих воїнів, життя яких забрала ворожа куля чи міна у лютому та поминаємо всіх, хто віддав своє життя у цій війні проти окупанта. Як би важко нам не було, ми не маємо права складати руки. Щоб хлопці, які сьогодні на небесах, не віддали марно своє життя. Нехай же вони спочивають з Богом, а ми скоро побачили мирне небо над Україною», – звернувся до присутніх священик, що правив панахиду.До слова, згідно з ініціативою Міністерства ветеранів та Інституту національної пам’яті на Волині громадська молитва за загиблими у російсько-українській війні відбувається у перший четвер кожного місяця з 18 до 19 години. До молитви може долучитися кожен волинянин.

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