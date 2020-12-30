На Рівненщині посеред траси загорівся Renault Megane. ФОТО
Сьогодні, 11:22
На трасі Київ-Чоп вогнеборці ліквідували пожежу в автомобілі, що загорівся під час руху.
Інформують, що 5 березня о 09:45 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі у місті Дубно під час руху загорівся автомобіль марки Renault Megane, - інформує ГУ ДСНС України у Рівненській області.
Прибувши на місце виклику вогнеборці подали на ліквідацію вогнегасні речовини. Вогонь знищив моторний відсік та передню частину автомобіля. Жертв та постраждалих немає.
До ліквідації залучали одну автоцистерну та чотири рятувальники. Причини пожежі встановлюють фахівці.
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Інформують, що 5 березня о 09:45 надійшло повідомлення про те, що на автодорозі у місті Дубно під час руху загорівся автомобіль марки Renault Megane, - інформує ГУ ДСНС України у Рівненській області.
Прибувши на місце виклику вогнеборці подали на ліквідацію вогнегасні речовини. Вогонь знищив моторний відсік та передню частину автомобіля. Жертв та постраждалих немає.
До ліквідації залучали одну автоцистерну та чотири рятувальники. Причини пожежі встановлюють фахівці.
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