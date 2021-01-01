Які є медичні протипоказання до щеплення від коронавірусу. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:50
Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко виголосив перелік медичних протипоказань до проведення щеплень від COVID-19 вакциною CoviShield (AstraZeneca).
Про це він повідомив на онлайн-брифінгу в Києві, пише УНІАН.
За його словами, наразі в інструкції до препарату CoviShield (AstraZeneca) як протипоказання до проведення вакцинації визначається підвищена чутливість до активного фармацевтичного складника вакцини, що зазначений в інструкції виробника.
Також протипоказанням є наявність супутніх захворювань, які супроводжуються значним підйомом температури, зокрема лихоманки. Водночас незначне підвищення температури або застуда не є протипоказанням до вакцинації, у цей період щеплення робити можна, але після консультації з лікарем.
Протипоказанням є також тромбоцитопенія або порушення згортання кровіі ослаблений імунітет.
Ляшко наголосив, що вакцинація проти COVID-19 є добровільною та безоплатною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це він повідомив на онлайн-брифінгу в Києві, пише УНІАН.
За його словами, наразі в інструкції до препарату CoviShield (AstraZeneca) як протипоказання до проведення вакцинації визначається підвищена чутливість до активного фармацевтичного складника вакцини, що зазначений в інструкції виробника.
Також протипоказанням є наявність супутніх захворювань, які супроводжуються значним підйомом температури, зокрема лихоманки. Водночас незначне підвищення температури або застуда не є протипоказанням до вакцинації, у цей період щеплення робити можна, але після консультації з лікарем.
Протипоказанням є також тромбоцитопенія або порушення згортання кровіі ослаблений імунітет.
Ляшко наголосив, що вакцинація проти COVID-19 є добровільною та безоплатною.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Скільки вільних «ковідних» ліжок у лікарнях Луцька
Сьогодні, 18:17
Які є медичні протипоказання до щеплення від коронавірусу. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 17:50
Скільки волинян за останній тиждень захворіли на ГРВІ і грип
Сьогодні, 17:00