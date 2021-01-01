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Які є медичні протипоказання до щеплення від коронавірусу. ПЕРЕЛІК

Які є медичні протипоказання до щеплення від коронавірусу. ПЕРЕЛІК
Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко виголосив перелік медичних протипоказань до проведення щеплень від COVID-19 вакциною CoviShield (AstraZeneca).

Про це він повідомив на онлайн-брифінгу в Києві, пише УНІАН.

За його словами, наразі в інструкції до препарату CoviShield (AstraZeneca) як протипоказання до проведення вакцинації визначається підвищена чутливість до активного фармацевтичного складника вакцини, що зазначений в інструкції виробника.

Також протипоказанням є наявність супутніх захворювань, які супроводжуються значним підйомом температури, зокрема лихоманки. Водночас незначне підвищення температури або застуда не є протипоказанням до вакцинації, у цей період щеплення робити можна, але після консультації з лікарем.

Протипоказанням є також тромбоцитопенія або порушення згортання кровіі ослаблений імунітет.

Ляшко наголосив, що вакцинація проти COVID-19 є добровільною та безоплатною.

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Теги: Україна, вакцинація, щеплення, коронавірус, протипоказання
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