«Колишні владці вважають Горохівський район своєю власністю», – депутат Луцької райради Віктор Білик

Горохівська міська влада блокує передачу майна Луцькій районній раді. 5 нежитлових приміщень у Горохові, які юридично належать Луцькій районній раді, місцева влада не віддає та не підписує необхідні документи.Про це розповів начальник відділу з питань освіти, науки, культури, молоді, спорту та медицини Луцької районної ради, депутат Луцької районної ради Віктор Білик, - йдеться на сайті Луцькради.«Після укрупнення районів, згідно українського законодавства, правонаступницею майна стала Луцька районна рада. Те майно, яке потребує бюджетного утримання, а це заклади освіти та медицини, ми зобов’язані передати територіальним громадам. Ми це і зробили. Але є ще майно, яке не буде фінансуватися з бюджету, і Луцька районна рада міркує, що з ним робити далі», - пояснив Віктор Білик.Зокрема у Горохові мова йде про приміщення адмінбудинку, в якому знаходилася райдержадміністрація та районна рада, зараз там – Горохівська міська рада; приміщення редакції газети «Горохівський вісник»; приміщення колишнього територіального центру, який ліквідований, а зараз там знаходиться управління соціального захисту Луцької РДА; 4-ий поверх приміщення, в якому знаходилося управління сільського господарства та недобудоване приміщення Горохівської поліклініки.Як зауважив заступник керівника, керуючий справами Луцької районної ради, рішенням сесії Луцької районної ради VIII скликання ці приміщення залишені в районній комунальній власності та передані в господарське відання комунального підприємства Луцької районної ради «Райтеплобуд».«Горохівська міська влада вважає, що згадані приміщення – це власність їхньої громади. По суті вони блокують роботу Луцької районної ради в цьому напрямку, не підписуючи документи або ж взагалі їх не надаючи. На частину приміщень ми наразі не маємо документів. Із незрозумілих причин горохівські владці гальмують підписання і цих документів», - каже Андрій Лев.Віктор Білик також розповів, що після прийняття рішення Луцькою районною радою про скасування рішень Горохівської районної ради та у зв’язку із недооформленням актів прийому-передачі майна, окремі представники «Аграрної партії» почали звинувачувати його та ще двох депутатів Луцької районної ради, які родом з Горохова,та, у тому, що з їхньої вини це майно не стало надбанням громади.«Дивує позиція деяких колишніх владців Горохівського району, зокрема представників «Аграрної партії». Вони звикли до того, що майно їхнє, мало не приватна власність! Через те вони так болісно реагують на ті випадки, коли йде мова про бюджет району, про соціальні проекти. Складається враження, що ці люди втратили почуття реальності. Їхня реальність – це Горохівський район як приватна вотчина!», - наголосив Віктор Іванович.Крім того, нещодавно Луцька районна рада анонсувала старт проекту «Соціальне житло», в рамках якого закинуті ФАПи на території колишнього Горохівського району будуть облаштовані під соціальне житло передовсім для освітян та медиків. Однак, і у цьому напрямку горохівська місцева влада, заручившись підтримкою «Аграрної партії», чинить супротив.Закинуті ФАПи, які роками стояли пусткою, раптом стали цікавими для горохівських міських чиновників.«Роками закинуті ФАПи ніхто не хотів брати на баланс, по суті це вмираючі приміщення… Ще рік-два і з них були б руїни. В кращому випадку горохівські «ділки» їх би продали, бо по-іншому не вміють працювати. Ми ж пропонуємо закинуті ФАПи перевести у житловий фонд і надати як соціальне житло для освітян та медиків. Давайте запитаємо у місцевих владців, коли останній раз в Горохівському районі безкоштовно надавали житло?! Натомість вони ставлять палки в колеса», - сказав депутат Луцької районної ради Віктор Білик.«Ми маємо намір розвивати громади і ми будемо запроваджувати проекти із соціального житла, безкоштовно надавати закинуті приміщення шкіл для молоді, аби вони могли реалізовувати свої бізнес-ідеї, навіть якщо це не подобається місцевим чиновникам», - наголосив голова Луцької районної радиДо речі, в райраді ініційоване створення міжфракційної депутатської групи «За розвиток Горохівщини», до складу якої запрошуються депутати, обрані від Горохівщини, а також ті, яким не байдуже майбутнє краю. На разі свою згоду працювати у цій групі надали Віктор Магурчак, Віктор Білик, Алла Сафонік, Андрій Лев, Тетяна Павлова-Багрійчук, Тетяна Бобік, Лариса Понєдєльник, Леонід Смалько.