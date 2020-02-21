Відновили ремонтні роботи на одній із найважливіших доріг Волині: рух транспорту – частково обмежений

Цьогорічний ремонтно-будівельний сезон розпочали на одній із найважливіших транспортних артерій – міжнародній автомобільній дорозі М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест), що є частиною Європейського автомобільного маршруту Е85.Про це повідомляє Служба автомобільних доріг у Волинській області.Зазначають, упродовж 2016-2019 років ввели в експлуатацію 32,6 км відремонтованого автошляху М-19 у межах Волинської області, у 2020 році оновили ще 42,4 км, з них 28 км ввели в експлуатацію.Наразі роботи стартували на ділянці Ковель – Воля Любитівська. Ремонтні роботи на цьому об’єкті капітального ремонту, протяжністю майже 11 км, розпочались у минулому році. Тоді влаштували два нижні шари дорожнього одягу на ділянці понад 7 км та нанесли тимчасову розмітку.Вчора, 4 березня, приступили до фрезерування старого дорожнього покриття на відтинку від с.Колодяжне в сторону Ковеля. Водночас виконуються роботи з влаштування узбіч.Підрядник – ТОВ «ПБС».Інспекційний контроль за ходом робіт здійснюється представником замовника – Служби автомобільних доріг у Волинській області, технічний нагляд забезпечується незалежним підприємством ТОВ "ЄВРО ТЕХ ЕКСПЕРТ БУД".У період проведення ремонтних робіт проїзд транспорту на ділянці автошляху М-19 між населеними пунктами Ковель – Воля Любитівська частково обмежується і здійснюється в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху.Служба автомобільних доріг у Волинській області закликає користувачів доріг неухильно дотримуватись вимог тимчасових схем організації дорожнього руху на ділянках ремонтних робіт, бути уважними, обережними та відповідальними.