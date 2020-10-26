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Волинянин викрав у односельчанина велосипед

Волинянин викрав у односельчанина велосипед
Ковельські поліцейські знайшли злодіїв, які скоїли крадіжки.

Так, вранці 4 березня 33-річний житель Камінь-Каширського району у Ковелі вкрав мобільний телефон, гроші та рюкзак з особистими речами. Збитки, завдані потерпілому, становлять тисячі гривень, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Правоохоронці цього ж дня знайшли злодія та вилучили у нього викрадений телефон.

Також 4 березня до Ковельського районного управління поліції звернувся житель селища Луків та повідомив про крадіжку велосипеда. Поліцейські знайшли викрадений велосипед та повернуть власнику. Відомо, що крадіжку скоїв 56-річний односелець заявника.

За обома фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185. Наразі вирішують питання про оголошення підозр зловмисникам. Триває слідство.



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Теги: крадіжки, злодій, Ковель
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