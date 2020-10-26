Волинянин викрав у односельчанина велосипед





Так, вранці 4 березня 33-річний житель Камінь-Каширського району у Ковелі вкрав мобільний телефон, гроші та рюкзак з особистими речами. Збитки, завдані потерпілому, становлять тисячі гривень, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



Правоохоронці цього ж дня знайшли злодія та вилучили у нього викрадений телефон.



Також 4 березня до Ковельського районного управління поліції звернувся житель селища Луків та повідомив про крадіжку велосипеда. Поліцейські знайшли викрадений велосипед та повернуть власнику. Відомо, що крадіжку скоїв 56-річний односелець заявника.



За обома фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185. Наразі вирішують питання про оголошення підозр зловмисникам. Триває слідство.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельські поліцейські знайшли злодіїв, які скоїли крадіжки.Так, вранці 4 березня 33-річний житель Камінь-Каширського району у Ковелі вкрав мобільний телефон, гроші та рюкзак з особистими речами. Збитки, завдані потерпілому, становлять тисячі гривень, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Правоохоронці цього ж дня знайшли злодія та вилучили у нього викрадений телефон.Також 4 березня до Ковельського районного управління поліції звернувся житель селища Луків та повідомив про крадіжку велосипеда. Поліцейські знайшли викрадений велосипед та повернуть власнику. Відомо, що крадіжку скоїв 56-річний односелець заявника.За обома фактами відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 185. Наразі вирішують питання про оголошення підозр зловмисникам. Триває слідство.

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