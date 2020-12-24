Хто претендує на посади директорів декількох луцьких підприємств. ІМЕНА

У Луцьку тривають конкурси на– «Луцькспецкомунтранс», «Ласка», житлово-комунального підприємства №2 та «АвтоПаркСервіс».Сьогодні, 5 березня, у Луцькій міській раді конкурсна комісія заслухала виступи претендентів на ці посади.Найменше претендентів – на посаду директора КП. Заяву подала лише одна людина –, який зараз є виконувачем обов’язків директора цього підприємства. Він має понад 12 років стажу роботи на керівних посадах нижчого рівня.Щодо вакансії директоранадійшло дві заяви – від волонтерки, зоозахисниціта від в.о. директорки «Ласки»Документи обох претенденток не відповідають вимогам. У Ельвіри Захарченко – в частині відповідного стажу, а в Оксани Богданюк – у частині відповідної вищої освіти та відповідного стажу. Утім, конкурсна комісія вирішила обох кандидаток на посаду допустити до конкурсу.У підтримку Ельвіри Захарченко надійшов лист від ГО «Волинське обєднання зоозахисту». Натомість на підтримку Оксани Богданюк надійшло два листи – від волонтерів з Луцька та Ківерців.Найбільше заяв надійшло від охочих очолитиПершим заслухали. Він – 1990 року народження, закінчив ЛНТУ. Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня – 1 рік та 2 місяці. Його документи не відповідають вимогам у частині відповідного стажу роботи та відповідної освіти. Але конкурсна комісія вирішали допустили до участі.Іван Бірук раніше був керівником КП «Управління будинком Волинської обласної ради».Другий претендент очолити ЖКП №2 –, 1979 року народження. Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня – понад 5 років. Документи відповідають встановленим вимогам.Третім перед конкурсною комісією виступив ексдепутат Луцької міської ради, який теж хоче очолити «жек». Він – 1964 року народження, стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня – понад 17 років.Одна із претенденток на цю посаду – жінка. Це – головна бухгалтерка цього ж підприємства, 1984 року народження. Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня – понад 13 років. Документи не відповідають вимогам в частині відповідної вищої освіти. Утім, конкурсна комісія вирішила допустити її до конкурсу.Останній претендент –, 1990 року народження. Стаж роботи на керівних посадах нижчого рівня – понад 1 рік і три місяці. Документи не відповідають вимогам в частині відповідної вищої освіти та відповідного стажу. Але і його допустили до участі в конкурсі. Він розповів, що наразі працює майстром з прибирання міських доріг.Останніми конкурсна комісія заслухала претендентів очолити КП. Зокрема, надійшло три заяви – відтаДо слова, вакансія директора КП «АвтоПаркСервіс» тимчасова, на час звільнення директоравід виконання службових обов'язків у зв'язку з прийняттям на військову службу за контрактом строком до закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію.Кожен з учасників конкурсів виступив перед конкурсною комісією та розповів про свої плани щодо розвитку підприємств, які ці люди планують очолити.Про прийняті рішення конкурсна комісія має повідомити учасникам через три робочі дні.