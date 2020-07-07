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Волинянин за кермом Subaru збив велосипедиста

Волинянин за кермом Subaru збив велосипедиста
У Камені-Каширському сталась аварія.

Автопригода трапилась 4 березня близько 10 години ранку, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

47-річний водій Subaru наїхав на велосипедиста – 67-річного місцевого мешканця. Пенсіонер повертав ліворуч, проте не подав сигнал рукою. Чоловіка із множинними саднами та забоями госпіталізували.

За цим фактом автопригоди поліцейські розпочали кримінальне провадження. Всі обставини з’ясовують, слідство триває.

Волинянин за кермом Subaru збив велосипедиста
Волинянин за кермом Subaru збив велосипедиста


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Теги: аварія, Камінь-Каширський
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