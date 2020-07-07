Волинянин за кермом Subaru збив велосипедиста





Автопригода трапилась 4 березня близько 10 години ранку, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.



47-річний водій Subaru наїхав на велосипедиста – 67-річного місцевого мешканця. Пенсіонер повертав ліворуч, проте не подав сигнал рукою. Чоловіка із множинними саднами та забоями госпіталізували.



За цим фактом автопригоди поліцейські розпочали кримінальне провадження. Всі обставини з’ясовують, слідство триває.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Камені-Каширському сталась аварія.Автопригода трапилась 4 березня близько 10 години ранку, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.47-річний водій Subaru наїхав на велосипедиста – 67-річного місцевого мешканця. Пенсіонер повертав ліворуч, проте не подав сигнал рукою. Чоловіка із множинними саднами та забоями госпіталізували.За цим фактом автопригоди поліцейські розпочали кримінальне провадження. Всі обставини з’ясовують, слідство триває.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію