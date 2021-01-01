Луцька флористка розповіла, як можна зекономити на букеті





Журналісти



1. Зі скількох видів квітів можна зробити класний букет?



Індивідуальність жінки відображається у букеті. Це – справа смаку. Гарний букет можна зробити і з трьох квіток. Можна комбінувати. Я, наприклад, не люблю букети, подобаються просто зібрані квіти. Удома їх ставлю у прозорі вази. Без будь-якої упаковки. А хтось дуже любить упаковки.



2. Що є зараз стильним і що купувати не варто?



Так, є мода на квіти. І ми намагаємося стежити за нею. Зараз модні піони, гортензія, фрезія, ранункулюси. Вони по-новому зараз входять у моду. Це забуті, скажемо, квіти. А є класичні, які ніколи не виходять з моди: троянда, тюльпан, хризантема.



3. Блискітками на бутонах ховають недоліки?



Так. Сто відсотків.



4. Як зрозуміти, що букет несвіжий?



Звичайно, потрібно передусім сподіватися на порядність продавців. Але надії на це мало. Коли люди обирають квіти самі, то завжди зі ста дев’яносто виберуть несвіжу квітку. Ну от сьогодні, наприклад, я вибрала класну гарну троянду, а чоловік мені: «Ні, я не хочу. Що ви мені даєте?» І сам вибирає. Але ж бажання клієнта – закон.



5. Скільки коштує найдорожчий букет?



«Нет предела совершенству». Я не хочу називати цифри, але замовляють дуже дорогі букети. Найдорожча квітка – гілка орхідеї, ціна на яку коливається від 500 до 600 гривень. Робили букет, у якому було кілька таких гілок. Плюс у букеті були й інші квіти, багато еквадорських троянд. Не скажу, що дорогі букети замовляють часто, але, звичайно, хотілося б, аби це було частіше.



Такі букети складати у задоволення. Тебе не лімітують у сумі. А коли ще й клієнт над тобою не стоїть і дає тобі можливість «розвернутися», то це – суцільне задоволення.



6. Незвичні букети доводилося робити?



Ой, ми навіть думали написати книгу «Спогади флориста».



Колись дуже вражали букети по 101 троянді. Тепер це дорого. Пам’ятаю, ми викладали у Луцьку емблему для Юлії Тимошенко – червоне серце на фоні білих троянд. Дуже тяжко те серце нам далося.



Колись дочка мамі замовляла з-за кордону квіти. Я писала текст, який вона скинула на пошту. Писала і плакала. Це років п’ять тому було.



А от молодь зараз тексти не дуже вміє писати – мусики-пусики, смайлики-сердечки. Лаконічно – та й все.



7. Правда те, що букет, який швидко зав’яв, був подарований «не від душі»?



Ні, це неправді. Хоча енергетика того, хто дарує, можливо, також відіграє якусь роль. Але основне – це просто доглянути за квітами.



8. Якщо подарувати жовті квіти, це неминуче призведе до розлучення?



Стереотипи. І пісню про жовті тюльпани, на мою думку, не дуже вдалу написали. Я, наприклад, люблю жовті тюльпани. Жовтий колір – це ж колір сонця, тепла, багатства та сімейного благополуччя.



Є клієнти, які до свята 8 Березня візьмуть тільки жовті тюльпани.



9. Гвоздики – лише на похорон?



Гвоздика темного кольору – це траурна квітка. Хоча є клієнти, які люблять гвоздику за її стійкість, за те, що вона довго стоїть. Турецька гвоздика, наприклад, має надзвичайно приємний запах. Тому гвоздика, повторюся, – справа смаку.



В Амстердамі, у Німеччині обов’язково у кафешках у вази ставлять гвоздичку. Вона довго стоїть – це найголовніше, має тонкий аромат. У нас просто стереотипно ставляться до цієї квітки. Звикли казати, що «красная гвоздика – спутница тревог». А це – дуже ніжна квітка.



10. Цукор і підрізання стебла продовжать життя квітам?



Основне для квітки – догляд. Перед тим, як удома ставити її у воду, потрібно зробити свіжий зріз. І треба багато холодної води. Бажано, щоб у приміщенні, в якому стоятиме букет, не було дуже жарко. Інакше квітка швидко пройде свій етап життя від бутона до розквіту і зів’яне. Для квітки найоптимальніше – 5 градусів тепла.



Про цукор – неправда. Є спеціальні порошки, які продовжують життя квітки. Але основне – не лінуватися підрізати стебла. Тоді ви відкриваєте капіляри і вода циркулює до бутона.



11. Чим довше стебло у троянд, тим менше вони стоятимуть?



Для таких квітів потрібні високі вази і багато води. І щодня підрізати по 3-5 сантиметрів.



12. Всі чоловіки знають, які улюблені квіти у дружини?



Більшість знають. Наші жінки можуть скерувати чоловіків.



13. Дорожчі букети беруть для дружин чи коханок?



Ну, нам не озвучують, для кого беруть букети.



14. Який букет порекомендуєте, якщо «накосячив»?



О, так, є такі. Питаю тоді: «На яку суму ви «накосячили?» Був клієнт, який дзвонив і казав, що в нього «зальот» на 500 гривень. Є такі, що прийдуть і жартують, ми отримуємо від них позитив, вони – від нас. У таких випадках я завжди впевнена, що дружина такого чоловіка пробачить. Але були випадки, коли букети замовляли через інтернет, а жінки відмовлялися їх приймати. Неприємно було. Але то життя. Квіти – лише як провідник між людьми.



15. Що вас як флориста бісить у клієнтах?



Не бісить. Просто прикро те, що у людей немає грошей. Я це розумію. Але не можу скоригувати ціни. Бо ж подорожчали не тільки квіти, які зараз потрапили під статтю розкоші. Тепер не можеш просто так, як колись, подарувати оберемок тюльпанів. І наш бізнес це вдарило дуже.



16. Чи часто хамлять клієнти?



Ні, дуже рідко. Але це залежить від досвіду продавця. Бо люди приходять досить різні і з різним настроєм.



17. Найбільше роботи у флориста до Дня закоханих і 8 Березня?



Так. А ще – замовлення на весілля і День матері.



18. Чи додаєте ви сухі квіти у букети?



Так. Сезонні. Наприклад, кермек або лімоніум. Він йде з кінця літа до початку зими. Це різнокольорові сухоцвіти. Їх люблять люди. Практичні, не втрачається колір. А у зимових букетах використовуємо натуральну бавовну, очерети.



19. Коли й на скільки подорожчають квіти?



Вони подорожчали перед 14 лютого, і ціна досі не впала. Ми сподіваємося, що вона таки впаде після свята 8 Березня. Бо, якщо чесно, ми самі в шоці від цін на деяку квітку. Ми намагаємося придумувати гнучку цінову політику. Буває, приходить дитина мамі по квітку. Намагаємося віднайти щось недороге, аби не відпустити клієнта ні з чим. Але це насправді тяжко.



20. Навіщо піднімаєте ціни?



Не ми ціни піднімаємо. Піднімають оптовики. Це ж нюанси з розмитненням, бо більшість квітів з-за кордону. Ті, що вирощуються у нас, дешевші.



21. Чи можна придбати букет наперед, щоб зекономити на 8 Березня?



Це за місяць потрібно купити. Є орхідея, яка стоїть місяць, є забальзамовані квіти. Їх також можна замовити за місяць наперед, але це теж дорого. Думаю, що навіть це те саме, що купити живі квіти.



Не обов’язково купувати 101 троянду, можна і 5 тюльпанами порадувати. Як варіант – купувати весняні квіти. Тюльпани не подорожчали. Можна й в горщику дарувати квіти. Ми зараз комбінуємо з горшечних рослин дуже гарні композиції. По ціні виходять не дорожче і стоять довше, ніж букет.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Юлія Шумська – луцька квіткарка зі стажем роботи у понад 20 років. Разом з Тетяною Нагайцевою працюють у квітковій крамничці у центрі міста. Жінки створюють неймовірно красиві букети, уміють поєднувати, креативити та створювати настрій. Адже квіти – то любов, весна і неймовірні емоції.Журналісти ІА "Конкурент" поспілкувалися з флористкою і дізналися, які квіти зараз в моді, наскільки вони здорожчали та як зекономити, купуючи букет.Індивідуальність жінки відображається у букеті. Це – справа смаку. Гарний букет можна зробити і з трьох квіток. Можна комбінувати. Я, наприклад, не люблю букети, подобаються просто зібрані квіти. Удома їх ставлю у прозорі вази. Без будь-якої упаковки. А хтось дуже любить упаковки.Так, є мода на квіти. І ми намагаємося стежити за нею. Зараз модні піони, гортензія, фрезія, ранункулюси. Вони по-новому зараз входять у моду. Це забуті, скажемо, квіти. А є класичні, які ніколи не виходять з моди: троянда, тюльпан, хризантема.Так. Сто відсотків.Звичайно, потрібно передусім сподіватися на порядність продавців. Але надії на це мало. Коли люди обирають квіти самі, то завжди зі ста дев’яносто виберуть несвіжу квітку. Ну от сьогодні, наприклад, я вибрала класну гарну троянду, а чоловік мені: «Ні, я не хочу. Що ви мені даєте?» І сам вибирає. Але ж бажання клієнта – закон.«Нет предела совершенству». Я не хочу називати цифри, але замовляють дуже дорогі букети. Найдорожча квітка – гілка орхідеї, ціна на яку коливається від 500 до 600 гривень. Робили букет, у якому було кілька таких гілок. Плюс у букеті були й інші квіти, багато еквадорських троянд. Не скажу, що дорогі букети замовляють часто, але, звичайно, хотілося б, аби це було частіше.Такі букети складати у задоволення. Тебе не лімітують у сумі. А коли ще й клієнт над тобою не стоїть і дає тобі можливість «розвернутися», то це – суцільне задоволення.Ой, ми навіть думали написати книгу «Спогади флориста».Колись дуже вражали букети по 101 троянді. Тепер це дорого. Пам’ятаю, ми викладали у Луцьку емблему для Юлії Тимошенко – червоне серце на фоні білих троянд. Дуже тяжко те серце нам далося.Колись дочка мамі замовляла з-за кордону квіти. Я писала текст, який вона скинула на пошту. Писала і плакала. Це років п’ять тому було.А от молодь зараз тексти не дуже вміє писати – мусики-пусики, смайлики-сердечки. Лаконічно – та й все.Ні, це неправді. Хоча енергетика того, хто дарує, можливо, також відіграє якусь роль. Але основне – це просто доглянути за квітами.Стереотипи. І пісню про жовті тюльпани, на мою думку, не дуже вдалу написали. Я, наприклад, люблю жовті тюльпани. Жовтий колір – це ж колір сонця, тепла, багатства та сімейного благополуччя.Є клієнти, які до свята 8 Березня візьмуть тільки жовті тюльпани.Гвоздика темного кольору – це траурна квітка. Хоча є клієнти, які люблять гвоздику за її стійкість, за те, що вона довго стоїть. Турецька гвоздика, наприклад, має надзвичайно приємний запах. Тому гвоздика, повторюся, – справа смаку.В Амстердамі, у Німеччині обов’язково у кафешках у вази ставлять гвоздичку. Вона довго стоїть – це найголовніше, має тонкий аромат. У нас просто стереотипно ставляться до цієї квітки. Звикли казати, що «красная гвоздика – спутница тревог». А це – дуже ніжна квітка.Основне для квітки – догляд. Перед тим, як удома ставити її у воду, потрібно зробити свіжий зріз. І треба багато холодної води. Бажано, щоб у приміщенні, в якому стоятиме букет, не було дуже жарко. Інакше квітка швидко пройде свій етап життя від бутона до розквіту і зів’яне. Для квітки найоптимальніше – 5 градусів тепла.Про цукор – неправда. Є спеціальні порошки, які продовжують життя квітки. Але основне – не лінуватися підрізати стебла. Тоді ви відкриваєте капіляри і вода циркулює до бутона.Для таких квітів потрібні високі вази і багато води. І щодня підрізати по 3-5 сантиметрів.Більшість знають. Наші жінки можуть скерувати чоловіків.Ну, нам не озвучують, для кого беруть букети.О, так, є такі. Питаю тоді: «На яку суму ви «накосячили?» Був клієнт, який дзвонив і казав, що в нього «зальот» на 500 гривень. Є такі, що прийдуть і жартують, ми отримуємо від них позитив, вони – від нас. У таких випадках я завжди впевнена, що дружина такого чоловіка пробачить. Але були випадки, коли букети замовляли через інтернет, а жінки відмовлялися їх приймати. Неприємно було. Але то життя. Квіти – лише як провідник між людьми.Не бісить. Просто прикро те, що у людей немає грошей. Я це розумію. Але не можу скоригувати ціни. Бо ж подорожчали не тільки квіти, які зараз потрапили під статтю розкоші. Тепер не можеш просто так, як колись, подарувати оберемок тюльпанів. І наш бізнес це вдарило дуже.Ні, дуже рідко. Але це залежить від досвіду продавця. Бо люди приходять досить різні і з різним настроєм.Так. А ще – замовлення на весілля і День матері.Так. Сезонні. Наприклад, кермек або лімоніум. Він йде з кінця літа до початку зими. Це різнокольорові сухоцвіти. Їх люблять люди. Практичні, не втрачається колір. А у зимових букетах використовуємо натуральну бавовну, очерети.Вони подорожчали перед 14 лютого, і ціна досі не впала. Ми сподіваємося, що вона таки впаде після свята 8 Березня. Бо, якщо чесно, ми самі в шоці від цін на деяку квітку. Ми намагаємося придумувати гнучку цінову політику. Буває, приходить дитина мамі по квітку. Намагаємося віднайти щось недороге, аби не відпустити клієнта ні з чим. Але це насправді тяжко.Не ми ціни піднімаємо. Піднімають оптовики. Це ж нюанси з розмитненням, бо більшість квітів з-за кордону. Ті, що вирощуються у нас, дешевші.Це за місяць потрібно купити. Є орхідея, яка стоїть місяць, є забальзамовані квіти. Їх також можна замовити за місяць наперед, але це теж дорого. Думаю, що навіть це те саме, що купити живі квіти.Не обов’язково купувати 101 троянду, можна і 5 тюльпанами порадувати. Як варіант – купувати весняні квіти. Тюльпани не подорожчали. Можна й в горщику дарувати квіти. Ми зараз комбінуємо з горшечних рослин дуже гарні композиції. По ціні виходять не дорожче і стоять довше, ніж букет.

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