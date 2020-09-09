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Чи закриють санаторій «Дачний» поблизу Луцька

Чи закриють санаторій «Дачний» поблизу Луцька
На час пандемії санаторій «Дачний», що розташований у селі Жабка, припинив роботу.

Про це йшлося у п’ятницю, 5 березня, під час пресконференції щодо перших 100 днів роботи обласної ради 8 скликання.

Санаторій «Дачний» – єдиний в області заклад, де оздоровлюються діти з неврологічними недугами. Щороку сюди приїздять пацієнти з усієї України, діти мають змогу пройти реабілітацію разом з батьками.

Голова облради Григорій Недопад зауважив, що на сесії обласної ради виділили кошти на облаштування протипожежної сигналізації, проведення заходів щодо доступності дітям з інвалідністю. Також надіслали листи у міську раду та територіальні громади стосовно фінансової підтримки санаторію, адже коштів від НСЗУ недостатньо.

«На час пандемії санаторій не працює. Його ніхто закривати не збирається. Ми знаємо чудово, що реабілітація для таких діток – обов’язкова. Ми будемо шукати можливі варіанти для того, щоб санаторій працював», - наголосив голова облради.

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Теги: Дачний, санаторій, закриття
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