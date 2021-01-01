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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Коли почнуть вакцинувати від коронавірусу українських освітян

Коли почнуть вакцинувати від коронавірусу українських освітян
В Україні вакцинувати від коронавірусу працівників сфери освіти планують до початку нового навчального року, тобто до вересня 2021 року.

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов під час години запитань до уряду 5 березня, передає "ТСН".

Зі слів міністра охорони здоров’я, вакцинація в Україні відбувається за каскадним принципом, тобто, пізніший етап кампанії імунізації може розпочатися одночасно з попереднім, коли він ще не закінчився, якщо буде достатньо вакцин. А тому, згідно з розрахунками МОЗ, освітян планують вакцинувати від COVID-19 до початку нового навчального року.

"Що стосується вакцинації, зокрема, освітян - це для нас є надпріоритетом. Ми свідомо не ставили дати щодо початку тих чи інших етапів вакцинації. Тому що, згідно з нашою стратегією каскадного розгортання всіх цих речей, коли, наприклад, буде другий етап при привезенні відповідних обсягів вакцини, ми одразу будемо підключати третій етап, потім так само четвертий етап. Зрозуміло, те, що стосується освітян, ми повинні це зробити до початку нового навчального року. Так ми і плануємо зробити", — пояснив Максим Степанов.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, що в Україні вчителі не повинні реєструватися у "Дії" для запису на вакцинацію від коронавірусу, адже їх будуть щеплювати за списками, які подасть роботодавець. Вакцинувати педагогів будуть мобільні бригади у школах, на робочому місці.

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Теги: вакцинація, освітяни, дата, Україна
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