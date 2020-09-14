Частину санаторію «Згорани» можуть віддати під школу
Сьогодні, 16:05
Приміщення навчального корпусу санаторію «Згорани» можуть віддати під школу.
Про це йшлося у п’ятницю, 5 березня, під час пресконференції щодо перших 100 днів роботи обласної ради 8 скликання.
Голова облради Григорій Недопад розповів, що розглядають декілька варіантів подальшої долі санаторію «Згорани». Один із них – віддати приміщення навчального корпусу Головненській громаді, де є проблеми з навчальним закладом.
«Там чудова школа із класами, спортзалом, котельнею, яку через тиждень можна запускати, якби все нормально склалося і освітній процес не треба було так ламати через пандемію. У подальшому, звичайно, вони зможуть замінити частину старих вікон на пластикові, облаштувати територію біля школи», - зазначив Недопад.
Відремонтоване й приміщення спального корпусу, де можуть перебувати і діти, і дорослі.
До інших об’єктів, каже голова облради, є питання, адже їх буде легше збудувати з нуля, аніж реконструювати. Питання функціонування санаторію обіцяють обговорити й з мешканцями громади.
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Про це йшлося у п’ятницю, 5 березня, під час пресконференції щодо перших 100 днів роботи обласної ради 8 скликання.
Голова облради Григорій Недопад розповів, що розглядають декілька варіантів подальшої долі санаторію «Згорани». Один із них – віддати приміщення навчального корпусу Головненській громаді, де є проблеми з навчальним закладом.
«Там чудова школа із класами, спортзалом, котельнею, яку через тиждень можна запускати, якби все нормально склалося і освітній процес не треба було так ламати через пандемію. У подальшому, звичайно, вони зможуть замінити частину старих вікон на пластикові, облаштувати територію біля школи», - зазначив Недопад.
Відремонтоване й приміщення спального корпусу, де можуть перебувати і діти, і дорослі.
До інших об’єктів, каже голова облради, є питання, адже їх буде легше збудувати з нуля, аніж реконструювати. Питання функціонування санаторію обіцяють обговорити й з мешканцями громади.
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