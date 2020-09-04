Інвестори не хочуть братися за волинське сміття без держгарантій, – Недопад

Інвестори не хочуть будувати сміттєспалювальні заводи, заводи з переробки сміття на Волині допоки не буде гарантій від держави.Про це йшлося у п’ятницю, 5 березня, під час пресконференції щодо перших 100 днів роботи обласної ради 8 скликання.Голова облрадизазначив, що питання поводження з побутовими відходами – в усіх на вустах. І проблеми є не лише на Волині. В області здійснюють певні заходи щодо дегазації сміттєзвалищ, сортування сміття, проте успіхи неможливий без підтримки держави.«Поки не буде нормальної програми на державному рівні, державних гарантій, проблема не вирішиться. Ми говоримо з багатьма інвесторами, а вони нам: «Будуть державні гарантії?». Тобто всі ті технології, всі заводи зі спалювання, переробки, сортування вартують великих коштів, тому ніхто не прийде на рік-два. Інвестори хочуть мати державні гарантії на десятилліття, аби реалізовувати якісь проєкти», - сказав Недопад.