вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Інвестори не хочуть братися за волинське сміття без держгарантій, – Недопад

Інвестори не хочуть братися за волинське сміття без держгарантій, – Недопад
Інвестори не хочуть будувати сміттєспалювальні заводи, заводи з переробки сміття на Волині допоки не буде гарантій від держави.

Про це йшлося у п’ятницю, 5 березня, під час пресконференції щодо перших 100 днів роботи обласної ради 8 скликання.

Голова облради Григорій Недопад зазначив, що питання поводження з побутовими відходами – в усіх на вустах. І проблеми є не лише на Волині. В області здійснюють певні заходи щодо дегазації сміттєзвалищ, сортування сміття, проте успіхи неможливий без підтримки держави.

«Поки не буде нормальної програми на державному рівні, державних гарантій, проблема не вирішиться. Ми говоримо з багатьма інвесторами, а вони нам: «Будуть державні гарантії?». Тобто всі ті технології, всі заводи зі спалювання, переробки, сортування вартують великих коштів, тому ніхто не прийде на рік-два. Інвестори хочуть мати державні гарантії на десятилліття, аби реалізовувати якісь проєкти», - сказав Недопад.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сміття, інвестори, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як у курортному районі Волині виготовляли безалкогольні напої пів сотні років тому
Сьогодні, 19:20
Інвестори не хочуть братися за волинське сміття без держгарантій, – Недопад
Сьогодні, 18:39
Де беруть органи та чи можна пересадити голову: волинський лікар – про особливості трансплантології
Сьогодні, 17:46
На Волині 12-річний хлопець лишив записку і пішов з дому
Сьогодні, 17:06
Волинянку ошукали під час купівлі взуття у фейсбуці
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
У Луцьку для вивозу сміття залучають додаткові екіпажі комунальників. ВІДЕО У Луцьку для вивозу сміття залучають додаткові екіпажі комунальників. ВІДЕО
12 лютий, 07:34
Інвестор з Європи хоче побудувати на Волині сміттєпереробний завод Інвестор з Європи хоче побудувати на Волині сміттєпереробний завод
17 січень, 10:34
На Волині вкотре спіймали трактор, який вивозив сміття на стихійне сміттєзвалище. ВІДЕО На Волині вкотре спіймали трактор, який вивозив сміття на стихійне сміттєзвалище. ВІДЕО
04 вересень, 2020, 21:16
На Волині накопичилось майже 2 мільйони тонн небезпечних відходів На Волині накопичилось майже 2 мільйони тонн небезпечних відходів
25 лютий, 2020, 14:48
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку жінка за кермом буса знесла електроопору. ФОТО
05 березень, 22:17
 1
Як у курортному районі Волині виготовляли безалкогольні напої пів сотні років тому
Сьогодні, 19:20
 0
Інвестори не хочуть братися за волинське сміття без держгарантій, – Недопад
Сьогодні, 18:39
 0
Де беруть органи та чи можна пересадити голову: волинський лікар – про особливості трансплантології
Сьогодні, 17:46
 0
Непроста фізична праця і відданість своїй справі: розмова з керівницею, що відповідає за порядок в луцьких будинках*
Сьогодні, 17:30
 0
Медіа
відео
1/8