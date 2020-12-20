Якою буде погода на Волині у неділю, 7 березня
Сьогодні, 20:00
6 березня на Волині прогнозують мінливу хмарність. Без істотних опадів. На дорогах ожеледиця.
Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 3° морозу до 2° тепла, вдень - від 1° морозу до 4° тепла.
7 березня відзначають день пам'яті преподобного Мойсея Білозерскього, Маврикія. У цей день можна почути самий ранній спів польового жайворонка. У давнину помітили, що прохолодний день 7 березня вказує на те, що літо швидше за все буде дощовим.
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Про це інформує Волинський обласний центр з гідрометеорології у фейсбуці.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме від 3° морозу до 2° тепла, вдень - від 1° морозу до 4° тепла.
7 березня відзначають день пам'яті преподобного Мойсея Білозерскього, Маврикія. У цей день можна почути самий ранній спів польового жайворонка. У давнину помітили, що прохолодний день 7 березня вказує на те, що літо швидше за все буде дощовим.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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