Судили волинянина, який облаяв та штовхнув свою неповнолітню дочку





Про це йдеться у постанові Іваничівського районного суду, пише



Так, 27-го лютого о 11:30 дебошир вчинив насильство в сім’ї відносно своєї неповнолітньої дочки. Він ображав дитину нецензурними висловлюваннями, лаявся, кричав, а опісля ще й штовхнув її.



Відтак проти чоловіка порушили адміністративне провадження за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (Вчинення домашнього насильства).



У суді чоловік зізнався у скоєному та розповів, що конфлікт виник на побутовому підґрунті, через те, що дочка почала ображати його нецензурною лайкою.



Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 170 гривень.



Також чоловік сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 454 гривні.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іваничах судили уродженця села Замости Оваднівської громади Володимир-Волинського району, який облаяв та штовхнув свою доньку.Про це йдеться у постанові Іваничівського районного суду, пише "Буг". Так, 27-го лютого о 11:30 дебошир вчинив насильство в сім’ї відносно своєї неповнолітньої дочки. Він ображав дитину нецензурними висловлюваннями, лаявся, кричав, а опісля ще й штовхнув її.Відтак проти чоловіка порушили адміністративне провадження за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (Вчинення домашнього насильства).У суді чоловік зізнався у скоєному та розповів, що конфлікт виник на побутовому підґрунті, через те, що дочка почала ображати його нецензурною лайкою.Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 170 гривень.Також чоловік сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 454 гривні.

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