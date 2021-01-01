Судили волинянина, який облаяв та штовхнув свою неповнолітню дочку
Сьогодні, 15:05
В Іваничах судили уродженця села Замости Оваднівської громади Володимир-Волинського району, який облаяв та штовхнув свою доньку.
Про це йдеться у постанові Іваничівського районного суду, пише "Буг".
Так, 27-го лютого о 11:30 дебошир вчинив насильство в сім’ї відносно своєї неповнолітньої дочки. Він ображав дитину нецензурними висловлюваннями, лаявся, кричав, а опісля ще й штовхнув її.
Відтак проти чоловіка порушили адміністративне провадження за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (Вчинення домашнього насильства).
У суді чоловік зізнався у скоєному та розповів, що конфлікт виник на побутовому підґрунті, через те, що дочка почала ображати його нецензурною лайкою.
Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 170 гривень.
Також чоловік сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 454 гривні.
Фото - ілюстративне
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Про це йдеться у постанові Іваничівського районного суду, пише "Буг".
Так, 27-го лютого о 11:30 дебошир вчинив насильство в сім’ї відносно своєї неповнолітньої дочки. Він ображав дитину нецензурними висловлюваннями, лаявся, кричав, а опісля ще й штовхнув її.
Відтак проти чоловіка порушили адміністративне провадження за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (Вчинення домашнього насильства).
У суді чоловік зізнався у скоєному та розповів, що конфлікт виник на побутовому підґрунті, через те, що дочка почала ображати його нецензурною лайкою.
Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 170 гривень.
Також чоловік сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 454 гривні.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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