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Судили волинянина, який облаяв та штовхнув свою неповнолітню дочку

Судили волинянина, який облаяв та штовхнув свою неповнолітню дочку
В Іваничах судили уродженця села Замости Оваднівської громади Володимир-Волинського району, який облаяв та штовхнув свою доньку.

Про це йдеться у постанові Іваничівського районного суду, пише "Буг".

Так, 27-го лютого о 11:30 дебошир вчинив насильство в сім’ї відносно своєї неповнолітньої дочки. Він ображав дитину нецензурними висловлюваннями, лаявся, кричав, а опісля ще й штовхнув її.

Відтак проти чоловіка порушили адміністративне провадження за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (Вчинення домашнього насильства).

У суді чоловік зізнався у скоєному та розповів, що конфлікт виник на побутовому підґрунті, через те, що дочка почала ображати його нецензурною лайкою.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді штрафу в розмірі 170 гривень.

Також чоловік сплатить в дохід держави судовий збір в розмірі 454 гривні.

Фото - ілюстративне

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Теги: Луцьк, суд, дамашній насильник
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