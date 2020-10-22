На Волинь приїде голова Верховної Ради





Про це йшлося у п’ятницю, 5 березня, під час пресконференції щодо перших 100 днів роботи обласної ради 8 скликання.



Як повідомив голова обласної ради Григорій Недопад, Дмитро Разумков ухвалив рішення стосовно поїздки на Волинь після зустрічі із делегацією від Волині в столиці.



«Готуємо інформацію про об’єкти, які він відвідає», – повідомив Григорій Недопад. Він додав, що візит відбудеться «найближчим часом», однак точна дата нині невідома.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков планує робочий візит у Волинську область.Про це йшлося у п’ятницю, 5 березня, під час пресконференції щодо перших 100 днів роботи обласної ради 8 скликання.Як повідомив голова обласної ради, Дмитро Разумков ухвалив рішення стосовно поїздки на Волинь після зустрічі із делегацією від Волині в столиці.«Готуємо інформацію про об’єкти, які він відвідає», – повідомив Григорій Недопад. Він додав, що візит відбудеться «найближчим часом», однак точна дата нині невідома.

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