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На Волинь приїде голова Верховної Ради

На Волинь приїде голова Верховної Ради
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков планує робочий візит у Волинську область.

Про це йшлося у п’ятницю, 5 березня, під час пресконференції щодо перших 100 днів роботи обласної ради 8 скликання.

Як повідомив голова обласної ради Григорій Недопад, Дмитро Разумков ухвалив рішення стосовно поїздки на Волинь після зустрічі із делегацією від Волині в столиці.

«Готуємо інформацію про об’єкти, які він відвідає», – повідомив Григорій Недопад. Він додав, що візит відбудеться «найближчим часом», однак точна дата нині невідома.

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Теги: Дмитро Разумков, Волинь, візит
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