На Волинь приїде голова Верховної Ради
Сьогодні, 15:07
Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков планує робочий візит у Волинську область.
Про це йшлося у п’ятницю, 5 березня, під час пресконференції щодо перших 100 днів роботи обласної ради 8 скликання.
Як повідомив голова обласної ради Григорій Недопад, Дмитро Разумков ухвалив рішення стосовно поїздки на Волинь після зустрічі із делегацією від Волині в столиці.
«Готуємо інформацію про об’єкти, які він відвідає», – повідомив Григорій Недопад. Він додав, що візит відбудеться «найближчим часом», однак точна дата нині невідома.
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Про це йшлося у п’ятницю, 5 березня, під час пресконференції щодо перших 100 днів роботи обласної ради 8 скликання.
Як повідомив голова обласної ради Григорій Недопад, Дмитро Разумков ухвалив рішення стосовно поїздки на Волинь після зустрічі із делегацією від Волині в столиці.
«Готуємо інформацію про об’єкти, які він відвідає», – повідомив Григорій Недопад. Він додав, що візит відбудеться «найближчим часом», однак точна дата нині невідома.
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