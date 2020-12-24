У Луцьку патрульні зупинили п'яного водія підводи





Про це



Повідомляють, патрульні на вулиці Гордіюк помітили порушення ПДР особою, яка керувала гужовим транспортом не обладнаним світлоповертальними елементами.



Окрім цього, у 39-річного чоловіка поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння.



Патрульні здійснили роз’яснювальну бесіду з чоловіком про дотримання ПДР особами, які керують гужовим транспортом, і погоничам тварин, та склали постанову за ч. 3 ст. 127 (Порушення ПДР особами, які керують гужовим транспортом, та перебувають у стані сп’яніння) КУпАП.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі патрульні вчора, 4 березня, затримали водія возу, який перебував в стані алкогольного сп'яніння.Про це інформує пресслужба патрульної поліції у Волинській області.Повідомляють, патрульні на вулиці Гордіюк помітили порушення ПДР особою, яка керувала гужовим транспортом не обладнаним світлоповертальними елементами.Окрім цього, у 39-річного чоловіка поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння.Патрульні здійснили роз’яснювальну бесіду з чоловіком про дотримання ПДР особами, які керують гужовим транспортом, і погоничам тварин, та склали постанову за ч. 3 ст. 127 (Порушення ПДР особами, які керують гужовим транспортом, та перебувають у стані сп’яніння) КУпАП.

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