У Луцьку патрульні зупинили п'яного водія підводи
Сьогодні, 15:42
Луцькі патрульні вчора, 4 березня, затримали водія возу, який перебував в стані алкогольного сп'яніння.
Про це інформує пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Повідомляють, патрульні на вулиці Гордіюк помітили порушення ПДР особою, яка керувала гужовим транспортом не обладнаним світлоповертальними елементами.
Окрім цього, у 39-річного чоловіка поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння.
Патрульні здійснили роз’яснювальну бесіду з чоловіком про дотримання ПДР особами, які керують гужовим транспортом, і погоничам тварин, та склали постанову за ч. 3 ст. 127 (Порушення ПДР особами, які керують гужовим транспортом, та перебувають у стані сп’яніння) КУпАП.
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Про це інформує пресслужба патрульної поліції у Волинській області.
Повідомляють, патрульні на вулиці Гордіюк помітили порушення ПДР особою, яка керувала гужовим транспортом не обладнаним світлоповертальними елементами.
Окрім цього, у 39-річного чоловіка поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння.
Патрульні здійснили роз’яснювальну бесіду з чоловіком про дотримання ПДР особами, які керують гужовим транспортом, і погоничам тварин, та склали постанову за ч. 3 ст. 127 (Порушення ПДР особами, які керують гужовим транспортом, та перебувають у стані сп’яніння) КУпАП.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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