Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук привітав волинянок зі святом. ВІДЕО
Сьогодні, 08:43
Луцька районна рада та її очільник Олександр Омельчук вітають усіх волинянок зі святом 8 березня.
«Бажаємо вам любові, щастя, натхнення, хорошого настрою щодня. Нехай вас оточує мир та достаток, а на обличчі завжди сяє щаслива посмішка», – йдеться у вітальних словах.
А для святкового настрою дарують музичне вітання від голови Луцької районної ради Олександра Омельчука, голови Волинської обласної ради Григорія Недопада та радника голови Волинської обласної ради Михайла Імберовського.
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«Бажаємо вам любові, щастя, натхнення, хорошого настрою щодня. Нехай вас оточує мир та достаток, а на обличчі завжди сяє щаслива посмішка», – йдеться у вітальних словах.
А для святкового настрою дарують музичне вітання від голови Луцької районної ради Олександра Омельчука, голови Волинської обласної ради Григорія Недопада та радника голови Волинської обласної ради Михайла Імберовського.
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