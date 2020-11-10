Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук привітав волинянок зі святом. ВІДЕО

Олександр Омельчук вітають усіх волинянок зі святом 8 березня.



«Бажаємо вам любові, щастя, натхнення, хорошого настрою щодня. Нехай вас оточує мир та достаток, а на обличчі завжди сяє щаслива посмішка», – йдеться у вітальних словах.



А для святкового настрою дарують музичне вітання від голови Луцької районної ради Олександра Омельчука, голови Волинської обласної ради Григорія Недопада та радника голови Волинської обласної ради Михайла Імберовського.





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