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Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук привітав волинянок зі святом. ВІДЕО

Голова Луцької районної ради Олександр Омельчук привітав волинянок зі святом. ВІДЕО
Луцька районна рада та її очільник Олександр Омельчук вітають усіх волинянок зі святом 8 березня.

«Бажаємо вам любові, щастя, натхнення, хорошого настрою щодня. Нехай вас оточує мир та достаток, а на обличчі завжди сяє щаслива посмішка», – йдеться у вітальних словах.

А для святкового настрою дарують музичне вітання від голови Луцької районної ради Олександра Омельчука, голови Волинської обласної ради Григорія Недопада та радника голови Волинської обласної ради Михайла Імберовського.


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Теги: Луцька районна рада, Олександр Омельчук
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