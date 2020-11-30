Скільки волинян за останній тиждень захворіли на ГРВІ і грип
Сьогодні, 17:00
В Україні зберігається тенденція до росту захворюваності на ГРВІ та грип. У більшості регіонів, зокрема і на Волині, перевищення епідемічного порога не зареєстрували.
Про це інформує Волинський лабораторний центр.
На Волині інтенсивний показник захворюваності становить 524 на 100 тисяч населення (вищий від середньодержавного на 6%). Перевищення епідемічного порогу не зареєстрували на жодній адміністративній території. У загальному в області він нижчий від розрахункового на 9%. Вищі від середньообласного показники захворюваності у Луцьку (1237 на 100 тис. населення) та Ківерцівському (627) районах.
Упродовж останнього тижня в області захворюваність гострими респіраторними інфекціями, в тому числі на коронавірусну інфекцію, збільшилась на 15% і становить понад 5,4 тис. осіб, проти 4,7 тис. попереднього тижня.
Зросла захворюваність серед дитей і становить 48% (захворіло майже 2,6 тис.) від загальної кількості постраждалих, що на 13% більше минулого тижня. Така ситуація пояснюється перебуванням дітей в організованих колективах (становлять 71% від всіх захворілих дітей).
Майже три відсотки від загальної кількості захворілих госпіталізували, переважно це дорослі (90%). Летальних випадків від грипу не зареєстрували.
З початку епідемічного сезону перехворіло понад 102 тис. волинян — це 10% населення області.
З початку епідсезону на Волині проти грипу вакцинували понад 2,6 тисяч людей.
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Про це інформує Волинський лабораторний центр.
На Волині інтенсивний показник захворюваності становить 524 на 100 тисяч населення (вищий від середньодержавного на 6%). Перевищення епідемічного порогу не зареєстрували на жодній адміністративній території. У загальному в області він нижчий від розрахункового на 9%. Вищі від середньообласного показники захворюваності у Луцьку (1237 на 100 тис. населення) та Ківерцівському (627) районах.
Упродовж останнього тижня в області захворюваність гострими респіраторними інфекціями, в тому числі на коронавірусну інфекцію, збільшилась на 15% і становить понад 5,4 тис. осіб, проти 4,7 тис. попереднього тижня.
Зросла захворюваність серед дитей і становить 48% (захворіло майже 2,6 тис.) від загальної кількості постраждалих, що на 13% більше минулого тижня. Така ситуація пояснюється перебуванням дітей в організованих колективах (становлять 71% від всіх захворілих дітей).
Майже три відсотки від загальної кількості захворілих госпіталізували, переважно це дорослі (90%). Летальних випадків від грипу не зареєстрували.
З початку епідемічного сезону перехворіло понад 102 тис. волинян — це 10% населення області.
З початку епідсезону на Волині проти грипу вакцинували понад 2,6 тисяч людей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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