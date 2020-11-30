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Скільки волинян за останній тиждень захворіли на ГРВІ і грип

Скільки волинян за останній тиждень захворіли на ГРВІ і грип
В Україні зберігається тенденція до росту захворюваності на ГРВІ та грип. У більшості регіонів, зокрема і на Волині, перевищення епідемічного порога не зареєстрували.

Про це інформує Волинський лабораторний центр.

На Волині інтенсивний показник захворюваності становить 524 на 100 тисяч населення (вищий від середньодержавного на 6%). Перевищення епідемічного порогу не зареєстрували на жодній адміністративній території. У загальному в області він нижчий від розрахункового на 9%. Вищі від середньообласного показники захворюваності у Луцьку (1237 на 100 тис. населення) та Ківерцівському (627) районах.

Упродовж останнього тижня в області захворюваність гострими респіраторними інфекціями, в тому числі на коронавірусну інфекцію, збільшилась на 15% і становить понад 5,4 тис. осіб, проти 4,7 тис. попереднього тижня.

Зросла захворюваність серед дитей і становить 48% (захворіло майже 2,6 тис.) від загальної кількості постраждалих, що на 13% більше минулого тижня. Така ситуація пояснюється перебуванням дітей в організованих колективах (становлять 71% від всіх захворілих дітей).

Майже три відсотки від загальної кількості захворілих госпіталізували, переважно це дорослі (90%). Летальних випадків від грипу не зареєстрували.

З початку епідемічного сезону перехворіло понад 102 тис. волинян — це 10% населення області.

З початку епідсезону на Волині проти грипу вакцинували понад 2,6 тисяч людей.


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Теги: ГРВІ, Волинь, статистика, хворі
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