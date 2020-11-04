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В одного з пасажирів був коронавірус: на Волинь із Польщі повернули автобус

В одного з пасажирів був коронавірус: на Волинь із Польщі повернули автобус
Польські прикордонники не пустили на територію країни автобус із 26-ма пасажирами. Транспорт завернули у бік України через чоловіка, у якого виявили позитивний тест на коронавірус.

Інформацію Суспільному підтвердила речниця Луцького прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

Зі слів речниці, автобус завернули 3 березня. Транспортний засіб перетнув пункт пропуску "Ягодин", за деякий час польська сторона повідомила луцьких прикордонників, що автобус змушені повернути на територію України.

Про інцидент також повідомило польське видання Lublin112. За інформацією від прикордонників з сусідньої країни, на реєстрацію з’явився українець, який повідомив, що має довідку про позитивний результат тесту на COVID-19. Пасажир переконував, що почувається добре і не має симптомів хвороби.

Суміжна сторона також повідомляє, що автобус одразу ізолювали, щоб пасажири не контактували ні з ким у пункті пропуску. Усім пасажирам офіційно було відмовлено у виїзді до Польщі.

Як пояснила Маргарита Вершиніна, про недужого серед пасажирів автобуса луцькі прикордонники не знали. Нині виїзд з території України необмежений, а довідки про проходження тесту на COVID-19 українська сторона не перевіряє.

Інформацію про всіх пасажирів, які контактували з хворим на коронавірус чоловіком, прикордонники передали правоохоронцям та працівникам обласного лабораторного центру, які мають здійснювати нагляд за контактними особами.

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Теги: автобус, коронавірус, кордон
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