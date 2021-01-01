Де на Волині та у Луцьку зокрема відключатимуть світло 8 березня





Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».



Ківерцівський район



1. 8:30-17:00

с.Муравище - школа

ФОП Герасимюк Л.І. – торговий кіоск

Михайлюк В.В. - торговий кіоск

РГ св. муч. Дм. Солунського УПЦ КП - церква

с.Муравище

вул.Шкільна, вул.Робітнича,буд.1-16,

вул.Селянська,буд.1-10,

вул.Центральна,буд.1-30,



Ковельський район

Вимкнень споживачів не заплановано



Локачинський район

Вимкнень споживачів не заплановано



місто Луцьк



1. 9:00-18:00

Магазин Техноклас

П-ць Сколюк Вул. Богомольця(частково)

Вул.Леонтовича

Вул.Космонавтів



Луцький район

Вимкнень споживачів не заплановано



Любомльський та Шацький райони



1. ПЛ-0.4 Л-4 КТП- 32158 8:00-18:00

с. Хворостів

2. ПЛ-0.4 Л-1 КТП-32078 8:00-18:00

с. Штунь

3. ПЛ-0.4 Л-1 КТП-32393 8:00-18:00

с. Штунь





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 8:30-17:00с.Муравище - школаФОП Герасимюк Л.І. – торговий кіоскМихайлюк В.В. - торговий кіоскРГ св. муч. Дм. Солунського УПЦ КП - церквас.Муравищевул.Шкільна, вул.Робітнича,буд.1-16,вул.Селянська,буд.1-10,вул.Центральна,буд.1-30,Вимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-18:00Магазин ТехнокласП-ць Сколюк Вул. Богомольця(частково)Вул.ЛеонтовичаВул.КосмонавтівВимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0.4 Л-4 КТП- 32158 8:00-18:00с. Хворостів2. ПЛ-0.4 Л-1 КТП-32078 8:00-18:00с. Штунь3. ПЛ-0.4 Л-1 КТП-32393 8:00-18:00с. Штунь

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