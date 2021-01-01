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Де на Волині та у Луцьку зокрема відключатимуть світло 8 березня

Де на Волині та у Луцьку зокрема відключатимуть світло 8 березня
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 березня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.

Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».

Ківерцівський район

1. 8:30-17:00
с.Муравище - школа
ФОП Герасимюк Л.І. – торговий кіоск
Михайлюк В.В. - торговий кіоск
РГ св. муч. Дм. Солунського УПЦ КП - церква
с.Муравище
вул.Шкільна, вул.Робітнича,буд.1-16,
вул.Селянська,буд.1-10,
вул.Центральна,буд.1-30,

Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано

Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано

місто Луцьк

1. 9:00-18:00
Магазин Техноклас
П-ць Сколюк Вул. Богомольця(частково)
Вул.Леонтовича
Вул.Космонавтів

Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано

Любомльський та Шацький райони

1. ПЛ-0.4 Л-4 КТП- 32158 8:00-18:00
с. Хворостів
2. ПЛ-0.4 Л-1 КТП-32078 8:00-18:00
с. Штунь
3. ПЛ-0.4 Л-1 КТП-32393 8:00-18:00
с. Штунь


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Теги: відключення, світло, Волинь
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