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6 березня на Волині: гортаючи календар

6 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження волинський краєзнавець, почесний житель Волині Ярослав Царук, музикант Анатолій Вітинський та заслужений журналіст України Микола Вельма.

Також 6 березня виповнився 71 років українському актору і режисеру, народному артисту України, уродженцю Волині Володимиру Талашку (на фото). Він відомий зіграними ролями у стрічках «В бій ідуть тільки старики», «Дума про Ковпака», «Народжена революцією» тощо.

Іменинники цього дня – Єгор, Тимофій, Георгій.

Вітаємо їх усіх з їхнім святом. Бажаємо добра, любові й безмежного натхнення у роботі.

Також 6 березня відзначається Міжнародний день дитячого телебачення і радіомовлення. Це свято дитинства, радості і найсвітліших мрій. Діти — це найвдячніші телеглядачі.

В цей день провідні телерадіокомпаній усього світу насичують свої ефіри програмами, кінофільмами, мультфільмами для дітей, щоб підтримати тему дитинства та дотримання прав дітей в усьому світі.

Поява такого свята пов'язана з рішенням дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) від 1994 року про прийняття програми заходів, присвячених цьому дню.

Оскільки ідея святкування сподобалася міжнародній спільноті, це свято стало традиційним і тепер відзначається щорічно.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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