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У волинському місті зіткнулися два легковики

У волинському місті зіткнулися два легковики
У Володимирі-Волинському сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.

Про це повідомляє БУГ.

Аварія сталася 5 лютого, близько 18:00, на перехресті Устилузької і Козацької, неподалік танка.

Як повідомляють очевидці, зіткнулися легкові автівки: Аudі і Volkswagen.

На місці працювала поліція.

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Теги: Волинь, Володимир-Волинський
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