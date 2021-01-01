У волинському місті зіткнулися два легковики
Сьогодні, 21:18
У Володимирі-Волинському сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.
Про це повідомляє БУГ.
Аварія сталася 5 лютого, близько 18:00, на перехресті Устилузької і Козацької, неподалік танка.
Як повідомляють очевидці, зіткнулися легкові автівки: Аudі і Volkswagen.
На місці працювала поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє БУГ.
Аварія сталася 5 лютого, близько 18:00, на перехресті Устилузької і Козацької, неподалік танка.
Як повідомляють очевидці, зіткнулися легкові автівки: Аudі і Volkswagen.
На місці працювала поліція.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку жінка за кермом буса знесла електроопору. ФОТО
Сьогодні, 22:17
На Волині покінчив життя самогубством 42-річний чоловік
Сьогодні, 21:53
У волинському місті зіткнулися два легковики
Сьогодні, 21:18
Коли почнуть вакцинувати від коронавірусу українських освітян
Сьогодні, 20:42
Погода у Луцьку та Волинській області на суботу, 6 березня
Сьогодні, 20:00