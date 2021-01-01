У волинському місті зіткнулися два легковики





Про це повідомляє



Аварія сталася 5 лютого, близько 18:00, на перехресті Устилузької і Козацької, неподалік танка.



Як повідомляють очевидці, зіткнулися легкові автівки: Аudі і Volkswagen.



На місці працювала поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох автомобілів.Про це повідомляє БУГ. Аварія сталася 5 лютого, близько 18:00, на перехресті Устилузької і Козацької, неподалік танка.Як повідомляють очевидці, зіткнулися легкові автівки: Аudі і Volkswagen.На місці працювала поліція.

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