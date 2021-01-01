На Волині покінчив життя самогубством 42-річний чоловік





Про це повідомляє Інформаційне агентство



Трагедія трапилася 4 березня у вечірню пору в селі Копилля Маневицького району.



Тіло у його будинку виявили знайомі. Померлий вчинив самогубство через повішення.



Як відомо, чоловікові було лише 42 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині звів рахунки з життям житель одного із сіл.Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини , посилаючись на власні джерела.Трагедія трапилася 4 березня у вечірню пору в селі Копилля Маневицького району.Тіло у його будинку виявили знайомі. Померлий вчинив самогубство через повішення.Як відомо, чоловікові було лише 42 роки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію