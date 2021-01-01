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На Волині покінчив життя самогубством 42-річний чоловік

На Волині покінчив життя самогубством 42-річний чоловік
На Волині звів рахунки з життям житель одного із сіл.

Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на власні джерела.

Трагедія трапилася 4 березня у вечірню пору в селі Копилля Маневицького району.

Тіло у його будинку виявили знайомі. Померлий вчинив самогубство через повішення.

Як відомо, чоловікові було лише 42 роки.

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Теги: Волинь, смерть
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