На Волині покінчив життя самогубством 42-річний чоловік
Сьогодні, 21:53
На Волині звів рахунки з життям житель одного із сіл.
Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на власні джерела.
Трагедія трапилася 4 березня у вечірню пору в селі Копилля Маневицького району.
Тіло у його будинку виявили знайомі. Померлий вчинив самогубство через повішення.
Як відомо, чоловікові було лише 42 роки.
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Про це повідомляє Інформаційне агентство Волинські Новини, посилаючись на власні джерела.
Трагедія трапилася 4 березня у вечірню пору в селі Копилля Маневицького району.
Тіло у його будинку виявили знайомі. Померлий вчинив самогубство через повішення.
Як відомо, чоловікові було лише 42 роки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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