У волинському місті хочуть перейменувати низку вулиць

У Нововолинську хочуть перейменувати вісім вулиць.Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.Громадський активіст, першорухівецьподав звернення до виконавчого комітету Нововолинської міської ради про перейменування вулиць Глінки, Маяковського, Матросова, 8 березня, Партизанської, Бойка, Петрова та Лопатіна.За словами Зосима Потаповича процес декомунізації, який розпочався в Україні у 2015 році, лише частково торкнувся Нововолинська і є потреба продовжити роботу у цьому напрямку. На часі – перейменування восьми вулиць, демонтаж мозаїчного панно на будинку №3, що на бульварі Шевченка, усунення радянської символіки в районі шахти №1 та демонтаж пам’ятного знаку, встановленого на честь героїчної оборони воїнів другого укріп району 22 червня – 26 липня 1941 р.Робоча група, ознайомившись із рекомендаціями Українського інституту національної пам’яті, прийняла рішення винести на обговорення громади питання перейменування вулиць та демонтажу пам’ятного знаку. Мозаїчне панно на бульварі Шевченка та радянські символи біля шахти №1 вирішили демонтувати, відповідно до Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону їхньої символіки.Наступне засідання заплановане на початок квітня. До того часу робоча група розробить пропозиції щодо перейменування вулиць та сформує комісії, які спілкуватимуться із нововолинцями, котрі проживають на вулицях, що мають намір перейменувати.