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Лучани нагородили двірничку, яка рятувала їх від заметів. ВІДЕО

Лучани нагородили двірничку, яка рятувала їх від заметів. ВІДЕО
Мешканці житлових будинків у Луцьку вручили подяку двірничці Оксані Шереметі.

Ініціаторка створення подяки Наталія Гуркіна розповіла: таким чином вирішили віддячити за добросовісну працю під час зимової негоди, - пише Суспільне.

На подяці - 38 підписів, було б ще більше, але не вистачило місця, - каже мешканка будинку на вулиці Дружби народів Наталія Гуркіна.

За свою роботу двірничка отримує мінімальну заробітну плату. За добросовісну роботу мешканці будинків вирішили їй подякувати.

Двірничка Оксана Шеремета прибирає майже 4 тисячі метрів квадратних прибудинкової території чотирьох багатоповерхівок на вулиці Дружби Народів. До Луцького ЖКП №2 працевлаштувалася пів року тому. Під час зимових заметів виходила на роботу по 3-4 рази на день.

До роботи в житлово-комунальному підприємстві Оксана Шеремета 18 років працювала двірничкою на одному з ринків. Про свою роботу жінка каже так: "Вдосконалити нічого не треба, тут нічим не заміниш нашу лопату і віника. А чим подобається, я тут на свіжому повітрі, не ходжу на фітнес, не треба грошей платити".

Керівниця Луцького ЖКП №2 Ольга Двороська каже на підприємстві працює 15 працівників. Після того, як її нагородили мешканці двору та цю інформацію поширили у соціальних мережах, мешканці інших будинків - теж почали дякувати своїм двірникам за роботу.


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Теги: Волинь, Луцьк
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