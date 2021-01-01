Лучани нагородили двірничку, яка рятувала їх від заметів. ВІДЕО
Сьогодні, 02:17
Мешканці житлових будинків у Луцьку вручили подяку двірничці Оксані Шереметі.
Ініціаторка створення подяки Наталія Гуркіна розповіла: таким чином вирішили віддячити за добросовісну працю під час зимової негоди, - пише Суспільне.
На подяці - 38 підписів, було б ще більше, але не вистачило місця, - каже мешканка будинку на вулиці Дружби народів Наталія Гуркіна.
За свою роботу двірничка отримує мінімальну заробітну плату. За добросовісну роботу мешканці будинків вирішили їй подякувати.
Двірничка Оксана Шеремета прибирає майже 4 тисячі метрів квадратних прибудинкової території чотирьох багатоповерхівок на вулиці Дружби Народів. До Луцького ЖКП №2 працевлаштувалася пів року тому. Під час зимових заметів виходила на роботу по 3-4 рази на день.
До роботи в житлово-комунальному підприємстві Оксана Шеремета 18 років працювала двірничкою на одному з ринків. Про свою роботу жінка каже так: "Вдосконалити нічого не треба, тут нічим не заміниш нашу лопату і віника. А чим подобається, я тут на свіжому повітрі, не ходжу на фітнес, не треба грошей платити".
Керівниця Луцького ЖКП №2 Ольга Двороська каже на підприємстві працює 15 працівників. Після того, як її нагородили мешканці двору та цю інформацію поширили у соціальних мережах, мешканці інших будинків - теж почали дякувати своїм двірникам за роботу.
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Ініціаторка створення подяки Наталія Гуркіна розповіла: таким чином вирішили віддячити за добросовісну працю під час зимової негоди, - пише Суспільне.
На подяці - 38 підписів, було б ще більше, але не вистачило місця, - каже мешканка будинку на вулиці Дружби народів Наталія Гуркіна.
За свою роботу двірничка отримує мінімальну заробітну плату. За добросовісну роботу мешканці будинків вирішили їй подякувати.
Двірничка Оксана Шеремета прибирає майже 4 тисячі метрів квадратних прибудинкової території чотирьох багатоповерхівок на вулиці Дружби Народів. До Луцького ЖКП №2 працевлаштувалася пів року тому. Під час зимових заметів виходила на роботу по 3-4 рази на день.
До роботи в житлово-комунальному підприємстві Оксана Шеремета 18 років працювала двірничкою на одному з ринків. Про свою роботу жінка каже так: "Вдосконалити нічого не треба, тут нічим не заміниш нашу лопату і віника. А чим подобається, я тут на свіжому повітрі, не ходжу на фітнес, не треба грошей платити".
Керівниця Луцького ЖКП №2 Ольга Двороська каже на підприємстві працює 15 працівників. Після того, як її нагородили мешканці двору та цю інформацію поширили у соціальних мережах, мешканці інших будинків - теж почали дякувати своїм двірникам за роботу.
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