Як у Луцьку готуються до святкування дня кликуна. ВІДЕО





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6 березня у Луцьку вирішили зробити офіційним щорічним Днем кликуна, бо саме цей день вказаний у записах міських актових книг 1640 року. Тоді була прийнята ухвала Луцького маґістрату про збір грошей міщан на утримання кликунів, - розповіла начальниця управління туризму та промоції Катерина Теліпська.



Як у Луцьку готуються до дня кликунаСуспільне Волинь

Начальниця управління туризму та промоції Луцької міської ради - Катерина Теліпська



Традиція сурмління та проголошення важливих для міста подій зі В'їзної вежі Луцького замку розпочалась у 2015-му. У будні це відбувається раз на добу – опівдні. У вихідні та святкові дні двічі - о дванадцятій і о шостій вечора. Незалежно від погоди та інших обставин, кликун виконує свою роботу. А для цього Андрію Єдинаку щодня потрібно подолати 126 сходинок вежі та просурмити на чотири сторони гімн Волині.



Як у Луцьку готуються до дня кликунаСуспільне Волинь

Як у Луцьку готуються до дня кликуна



Луцький кликун, фронтмен одного з гуртів і працює викладачем у музичній школі. Андрій Єдинак з дитинства любить музику. Каже: "Потрібно мати розвинутий музичний слух, легені та губний апарат, щоб можна було довго грати".



У рамках Дня кликуна презентують туристичну мапу, на якій позначені всі скульптури кликунів, які розташовані в Луцьку. На ній є імена та опис усіх фігур. Також для лучан організують випробування, хто найгучніше викрикне слово "вартую". Переможця визначатимуть за допомогою шумоміра. Центр туристичної інформації підготував кликун-квест, під час якого відбуватимуться пошуки кликунів.







До відкриття сезону ювеліри та майстри народної творчості готують прикраси та інші сувеніри, пов’язані з Луцьким кликуном, - розповіла про подію Катерина Теліпська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 6 березня у Луцьку вперше відзначатимуть день кликуна. Учасники заходу завершують підготовку до події - прасують костюми, проводять репетиції.Про це Суспільному розповів луцький кликун, музикант Андрій Єдинак.6 березня у Луцьку вирішили зробити офіційним щорічним Днем кликуна, бо саме цей день вказаний у записах міських актових книг 1640 року. Тоді була прийнята ухвала Луцького маґістрату про збір грошей міщан на утримання кликунів, - розповіла начальниця управління туризму та промоції Катерина Теліпська.Як у Луцьку готуються до дня кликунаСуспільне ВолиньНачальниця управління туризму та промоції Луцької міської ради - Катерина ТеліпськаТрадиція сурмління та проголошення важливих для міста подій зі В'їзної вежі Луцького замку розпочалась у 2015-му. У будні це відбувається раз на добу – опівдні. У вихідні та святкові дні двічі - о дванадцятій і о шостій вечора. Незалежно від погоди та інших обставин, кликун виконує свою роботу. А для цього Андрію Єдинаку щодня потрібно подолати 126 сходинок вежі та просурмити на чотири сторони гімн Волині.Як у Луцьку готуються до дня кликунаСуспільне ВолиньЯк у Луцьку готуються до дня кликунаЛуцький кликун, фронтмен одного з гуртів і працює викладачем у музичній школі. Андрій Єдинак з дитинства любить музику. Каже: "Потрібно мати розвинутий музичний слух, легені та губний апарат, щоб можна було довго грати".У рамках Дня кликуна презентують туристичну мапу, на якій позначені всі скульптури кликунів, які розташовані в Луцьку. На ній є імена та опис усіх фігур. Також для лучан організують випробування, хто найгучніше викрикне слово "вартую". Переможця визначатимуть за допомогою шумоміра. Центр туристичної інформації підготував кликун-квест, під час якого відбуватимуться пошуки кликунів.До відкриття сезону ювеліри та майстри народної творчості готують прикраси та інші сувеніри, пов’язані з Луцьким кликуном, - розповіла про подію Катерина Теліпська.

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