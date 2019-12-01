Білорусь та Росія спільно тренуватимуть військових





Про це повідомляє



Відповідне рішення було погоджене на зустрічі міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна з російським міністром Сергієм Шойгу.



Міністри оборони домовилися про створення трьох навчально-бойових центрів для спільної підготовки: в Нижньогородській області та Калінінградському районі на території Росії та у Гродненській області Білорусі.



Центри будуть забезпечувати злагодження взаємодії військових підрозділів Збройних сил РФ та Білорус, а також працюватимуть над реалізацією спільних військових програм, зокрема програми стратегічного партнерства інтенсифікації спільних заходів взаємодії у військовій сфері.



У січні білоруський лідер Олександр Лукашенко погодив проведення спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021", які мають пройти на території Білорусі у вересні цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерства оборони Білорусі та Росії погодили створення спільних навчальних центрів для підготовки військовослужбовців.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на пресслужбу Міністерства оборони Білорусі.Відповідне рішення було погоджене на зустрічі міністра оборони Білорусіз російським міністромМіністри оборони домовилися про створення трьох навчально-бойових центрів для спільної підготовки: в Нижньогородській області та Калінінградському районі на території Росії та у Гродненській області Білорусі.Центри будуть забезпечувати злагодження взаємодії військових підрозділів Збройних сил РФ та Білорус, а також працюватимуть над реалізацією спільних військових програм, зокрема програми стратегічного партнерства інтенсифікації спільних заходів взаємодії у військовій сфері.У січні білоруський лідер Олександр Лукашенко погодив проведення спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021", які мають пройти на території Білорусі у вересні цього року.

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