вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Білорусь та Росія спільно тренуватимуть військових

Білорусь та Росія спільно тренуватимуть військових
Міністерства оборони Білорусі та Росії погодили створення спільних навчальних центрів для підготовки військовослужбовців.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на пресслужбу Міністерства оборони Білорусі.

Відповідне рішення було погоджене на зустрічі міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна з російським міністром Сергієм Шойгу.

Міністри оборони домовилися про створення трьох навчально-бойових центрів для спільної підготовки: в Нижньогородській області та Калінінградському районі на території Росії та у Гродненській області Білорусі.

Центри будуть забезпечувати злагодження взаємодії військових підрозділів Збройних сил РФ та Білорус, а також працюватимуть над реалізацією спільних військових програм, зокрема програми стратегічного партнерства інтенсифікації спільних заходів взаємодії у військовій сфері.

У січні білоруський лідер Олександр Лукашенко погодив проведення спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021", які мають пройти на території Білорусі у вересні цього року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Білорусь, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку можуть відкрити готель для тварин
Хотів на собі оцінити безпечність, – перший вакцинований від коронавірусу на Волині
Тераса на 50 «квадратів», кінотеатр та особлива алея: якою буде «Луцька Венеція» у парку 900-річчя
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині тренували екіпажі мобільних бригад із COVID-19-вакцинації
Сьогодні, 08:35
Білорусь та Росія спільно тренуватимуть військових
Сьогодні, 07:35
У селі під Луцьком показують, чим гралися волинські діти у минулому
Сьогодні, 06:31
У волинському місті хочуть перейменувати низку вулиць
Сьогодні, 05:27
У Росії паталогоанатоми переплутали тіла і вночі викопували труп
Сьогодні, 04:27
Схожі новини
Білорусь і Росія створять єдині парламент і уряд Білорусь і Росія створять єдині парламент і уряд
01 грудень, 2019, 07:40
Білорусь змінить договір про кордон з Росією Білорусь змінить договір про кордон з Росією
15 листопад, 2019, 01:17
«Союз двох народів відбувся»: Лукашенко заінтригував привітанням Путіна «Союз двох народів відбувся»: Лукашенко заінтригував привітанням Путіна
31 грудень, 2018, 01:16
Депутат Держдуми РФ розкрив плани Путіна на Білорусь Депутат Держдуми РФ розкрив плани Путіна на Білорусь
26 грудень, 2018, 04:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку жінка за кермом буса знесла електроопору. ФОТО
05 березень, 22:17
 1
На Волині тренували екіпажі мобільних бригад із COVID-19-вакцинації
Сьогодні, 08:35
 0
Білорусь та Росія спільно тренуватимуть військових
Сьогодні, 07:35
 0
У селі під Луцьком показують, чим гралися волинські діти у минулому
Сьогодні, 06:31
 0
У волинському місті хочуть перейменувати низку вулиць
Сьогодні, 05:27
 0
Медіа
відео
1/8