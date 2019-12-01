Білорусь та Росія спільно тренуватимуть військових
Сьогодні, 07:35
Міністерства оборони Білорусі та Росії погодили створення спільних навчальних центрів для підготовки військовослужбовців.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на пресслужбу Міністерства оборони Білорусі.
Відповідне рішення було погоджене на зустрічі міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна з російським міністром Сергієм Шойгу.
Міністри оборони домовилися про створення трьох навчально-бойових центрів для спільної підготовки: в Нижньогородській області та Калінінградському районі на території Росії та у Гродненській області Білорусі.
Центри будуть забезпечувати злагодження взаємодії військових підрозділів Збройних сил РФ та Білорус, а також працюватимуть над реалізацією спільних військових програм, зокрема програми стратегічного партнерства інтенсифікації спільних заходів взаємодії у військовій сфері.
У січні білоруський лідер Олександр Лукашенко погодив проведення спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021", які мають пройти на території Білорусі у вересні цього року.
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Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на пресслужбу Міністерства оборони Білорусі.
Відповідне рішення було погоджене на зустрічі міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна з російським міністром Сергієм Шойгу.
Міністри оборони домовилися про створення трьох навчально-бойових центрів для спільної підготовки: в Нижньогородській області та Калінінградському районі на території Росії та у Гродненській області Білорусі.
Центри будуть забезпечувати злагодження взаємодії військових підрозділів Збройних сил РФ та Білорус, а також працюватимуть над реалізацією спільних військових програм, зокрема програми стратегічного партнерства інтенсифікації спільних заходів взаємодії у військовій сфері.
У січні білоруський лідер Олександр Лукашенко погодив проведення спільних російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021", які мають пройти на території Білорусі у вересні цього року.
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