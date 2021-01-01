На Волині тренували екіпажі мобільних бригад із COVID-19-вакцинації

У Волинській області на базі ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» протягом 4 — 5 березня тривали практичні навчання мобільних бригад для імунізації від COVID-19.Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»Під час навчання медичні працівники новостворених мобільних бригад отримують всю актуальну інформацію та матеріали, які необхідні для проведення вакцинації, — зазначила організаторка реалізації навчального заходу у Волинській області головний державний санітарний лікар області — Наталія Янко.Привітавши з урочистим стартом програми, в. о. начальника управління охорони здоров’я ОДА Роман Рудоквас повідомив, що на 04 березня першу дозу вакцини AstraZeneca (Covishield) в області отримали 440 особи. Загалом в область привезли 14 200 доз вакцини проти COVID-19. Саме тому Волинські районні мобільні бригади лікарів вже сьогодні на базі ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» здобувають навички введення й особливості роботи з вакциною AstraZeneca. Це дозволить оперативно запустити процес імунізації від COVID-19 по всій Волинській області, згідно дорожньої карти вакцинації.Теми тренінгів для мобільних бригад і пунктів щеплень включають: огляд етапів вакцинації, транспортування та зберігання вакцин, способи транспортування, введення вакцин, протипокази до вакцинації, діагностику анафілаксії та надання першої допомоги, а також фіксацію та звітність даних про щеплення.Після навчання в області діятимуть шість мобільних бригад, які вакцинуватимуть від COVID-19. П’ять бригад проходять навчання з щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield), ще одна – Pfizer.Нагадаємо, щеплення відбуватимуться у 5 етапів. Нині в області вакцинують цільову групу першого етапу – це медики, які працюють із хворими на COVID-19, мешканці закладів для людей похилого віку.По завершенню навчань усі учасники отримають відповідні сертифікати