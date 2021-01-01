На Волині тренували екіпажі мобільних бригад із COVID-19-вакцинації
Сьогодні, 08:35
У Волинській області на базі ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» протягом 4 — 5 березня тривали практичні навчання мобільних бригад для імунізації від COVID-19.
Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»
Під час навчання медичні працівники новостворених мобільних бригад отримують всю актуальну інформацію та матеріали, які необхідні для проведення вакцинації, — зазначила організаторка реалізації навчального заходу у Волинській області головний державний санітарний лікар області — Наталія Янко.
Привітавши з урочистим стартом програми, в. о. начальника управління охорони здоров’я ОДА Роман Рудоквас повідомив, що на 04 березня першу дозу вакцини AstraZeneca (Covishield) в області отримали 440 особи. Загалом в область привезли 14 200 доз вакцини проти COVID-19. Саме тому Волинські районні мобільні бригади лікарів вже сьогодні на базі ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» здобувають навички введення й особливості роботи з вакциною AstraZeneca. Це дозволить оперативно запустити процес імунізації від COVID-19 по всій Волинській області, згідно дорожньої карти вакцинації.
Теми тренінгів для мобільних бригад і пунктів щеплень включають: огляд етапів вакцинації, транспортування та зберігання вакцин, способи транспортування, введення вакцин, протипокази до вакцинації, діагностику анафілаксії та надання першої допомоги, а також фіксацію та звітність даних про щеплення.
Після навчання в області діятимуть шість мобільних бригад, які вакцинуватимуть від COVID-19. П’ять бригад проходять навчання з щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield), ще одна – Pfizer.
Нагадаємо, щеплення відбуватимуться у 5 етапів. Нині в області вакцинують цільову групу першого етапу – це медики, які працюють із хворими на COVID-19, мешканці закладів для людей похилого віку.
По завершенню навчань усі учасники отримають відповідні сертифікати
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»
Під час навчання медичні працівники новостворених мобільних бригад отримують всю актуальну інформацію та матеріали, які необхідні для проведення вакцинації, — зазначила організаторка реалізації навчального заходу у Волинській області головний державний санітарний лікар області — Наталія Янко.
Привітавши з урочистим стартом програми, в. о. начальника управління охорони здоров’я ОДА Роман Рудоквас повідомив, що на 04 березня першу дозу вакцини AstraZeneca (Covishield) в області отримали 440 особи. Загалом в область привезли 14 200 доз вакцини проти COVID-19. Саме тому Волинські районні мобільні бригади лікарів вже сьогодні на базі ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» здобувають навички введення й особливості роботи з вакциною AstraZeneca. Це дозволить оперативно запустити процес імунізації від COVID-19 по всій Волинській області, згідно дорожньої карти вакцинації.
Теми тренінгів для мобільних бригад і пунктів щеплень включають: огляд етапів вакцинації, транспортування та зберігання вакцин, способи транспортування, введення вакцин, протипокази до вакцинації, діагностику анафілаксії та надання першої допомоги, а також фіксацію та звітність даних про щеплення.
Після навчання в області діятимуть шість мобільних бригад, які вакцинуватимуть від COVID-19. П’ять бригад проходять навчання з щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield), ще одна – Pfizer.
Нагадаємо, щеплення відбуватимуться у 5 етапів. Нині в області вакцинують цільову групу першого етапу – це медики, які працюють із хворими на COVID-19, мешканці закладів для людей похилого віку.
По завершенню навчань усі учасники отримають відповідні сертифікати
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині тренували екіпажі мобільних бригад із COVID-19-вакцинації
Сьогодні, 08:35
Білорусь та Росія спільно тренуватимуть військових
Сьогодні, 07:35
У волинському місті хочуть перейменувати низку вулиць
Сьогодні, 05:27
У Росії паталогоанатоми переплутали тіла і вночі викопували труп
Сьогодні, 04:27