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У Луцьку жінка за кермом буса знесла електроопору. ФОТО

У Луцьку жінка за кермом буса знесла електроопору. ФОТО
В обласному центрі Волині сталася дорожно-транспортна пригода за участі буса Volkswagen.

Аварія сталася увечері 5 березня, в районі Балки, - пише ІА "Конкурент" повідомлення очевидців.

На вулиці Гетьмана Мазепи близько 18:00 Volkswagen здійснив наїзд на електроопору. На місце дорожньо-транспортної пригоди викликали патрульну поліцію. В аварії ніхто не постраждав.

За словами учасниці пригоди, яка була за кермом, вона зі своїм чоловіком під час руху на робочому авто "врізалась" в електроопору. З місця події вони втекли, проте згодом жінка повернулася. У машині знайшли телефон чоловіка, проте невідомо, де знаходиться власник авто.


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Теги: Луцьк, ДТП, Балка
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