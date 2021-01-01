У Луцьку жінка за кермом буса знесла електроопору. ФОТО
Сьогодні, 22:17
В обласному центрі Волині сталася дорожно-транспортна пригода за участі буса Volkswagen.
Аварія сталася увечері 5 березня, в районі Балки, - пише ІА "Конкурент" повідомлення очевидців.
На вулиці Гетьмана Мазепи близько 18:00 Volkswagen здійснив наїзд на електроопору. На місце дорожньо-транспортної пригоди викликали патрульну поліцію. В аварії ніхто не постраждав.
За словами учасниці пригоди, яка була за кермом, вона зі своїм чоловіком під час руху на робочому авто "врізалась" в електроопору. З місця події вони втекли, проте згодом жінка повернулася. У машині знайшли телефон чоловіка, проте невідомо, де знаходиться власник авто.
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Аварія сталася увечері 5 березня, в районі Балки, - пише ІА "Конкурент" повідомлення очевидців.
На вулиці Гетьмана Мазепи близько 18:00 Volkswagen здійснив наїзд на електроопору. На місце дорожньо-транспортної пригоди викликали патрульну поліцію. В аварії ніхто не постраждав.
За словами учасниці пригоди, яка була за кермом, вона зі своїм чоловіком під час руху на робочому авто "врізалась" в електроопору. З місця події вони втекли, проте згодом жінка повернулася. У машині знайшли телефон чоловіка, проте невідомо, де знаходиться власник авто.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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