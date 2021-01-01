На Балі затримали українку, яка підробляла у фотошопі тести на коронавірус

Олену Мухіну за підозрою в підробці ПЛР-тестів на коронавірус.



Разом з дівчиною за ґратами також опинився її супутник - росіянин, колишній чоловік співачки Айзи (Айза Хамзатовна Долматова, б'юті блогерка, колишня дружина репера Гуфа) Дмитро Анохін. Про це повідомляє



Зазначається, що пара була затримана місцевими правоохоронцями відразу по прильоту на цей курортний острів в Індонезії.



Так, Олена і Дмитро, згідно з чинними правилами карантину, пред'явили дані про тести на COVID-19, які необхідні для перебування в країні. Але медичні документи мали підозрілий вигляд.



Пильні поліцейські вирішила перевірити достовірність довідок та зв'язалися з лікарнею, зазначеною в цих документах.



З'ясували, що клієнтів з такими даними в цьому закладі не було.



Найімовірніше, йдеться в матеріалі, медичний документ був підроблений у банальному фотошопі.



У підсумку обидва порушники COVID-безпеки були відразу ж затримані.



На Балі українку з росіянином відправили за ґрати через фейкові тести: малювали в фотошопі



На Балі затримала росіянина і українку за підозрою в підробці ПЛР-тестів на коронавірус (фото: t.me/bazabazon)



Нагадаємо, нещодавно у МОЗ розповіли про те, що українцям продають "липові" довідки про COVID-19 для виїзду за кордон, а також пояснили, як розпізнати обман.



Також ми писали про те, що у Києві купують фейкові довідки про COVID-19, щоб виїхати за кордон.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Балі затримали українкуза підозрою в підробці ПЛР-тестів на коронавірус.Разом з дівчиною за ґратами також опинився її супутник - росіянин, колишній чоловік співачки Айзи (Айза Хамзатовна Долматова, б'юті блогерка, колишня дружина репера Гуфа). Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Тelegram-канал Baza.Зазначається, що пара була затримана місцевими правоохоронцями відразу по прильоту на цей курортний острів в Індонезії.Так, Олена і Дмитро, згідно з чинними правилами карантину, пред'явили дані про тести на COVID-19, які необхідні для перебування в країні. Але медичні документи мали підозрілий вигляд.Пильні поліцейські вирішила перевірити достовірність довідок та зв'язалися з лікарнею, зазначеною в цих документах.З'ясували, що клієнтів з такими даними в цьому закладі не було.Найімовірніше, йдеться в матеріалі, медичний документ був підроблений у банальному фотошопі.У підсумку обидва порушники COVID-безпеки були відразу ж затримані.На Балі українку з росіянином відправили за ґрати через фейкові тести: малювали в фотошопіНа Балі затримала росіянина і українку за підозрою в підробці ПЛР-тестів на коронавірус (фото: t.me/bazabazon)Нагадаємо, нещодавно у МОЗ розповіли про те, що українцям продають "липові" довідки про COVID-19 для виїзду за кордон, а також пояснили, як розпізнати обман.Також ми писали про те, що у Києві купують фейкові довідки про COVID-19, щоб виїхати за кордон.

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