Воїни ЗСУ почепили на бліндажі сепаратистів прапор України. ВІДЕО





В районі Горлівки наші захисники непомітно підкралися до бліндажа ворога і повісили на нього національний прапор, -



Про це розповів один із прихильників окупантів. Відео з його зізнаннями поділився на особистій сторінці у Facebook голова військово-цивільної адміністраціі Зайцевого Володимир Весьолкін.



"Подивіться, якого я вам "новороса" знайшов! Ну, як знайшов – мені наші горлівські підкинули. Яка "республіка", такі й "блогери". Це він сьогодні опублікував. Там ще багато, буде час – покажу", – написав Весьолкін.



У ролику житель Горлівки, який підтримує терористів "ДНР", розповів, що окупанти перебувають у пригніченому стані. Адже вони зазнали великих втрат, коли вирішили провести розвідку боєм.



"Пацани засмучені, був бій у нас, взяли "укропи" в полон нашого пацана. Наші пішли в розвідку боєм – поклали наших хлопців. А сьогодні взагалі – хлопці в стресі, зі сльозами, пацанів похоронили", – сказав прихильник бойовиків.



Однак ще більше їх дух підірвав інцидент із прапором. Адже українські воїни змогли поставити його, коли терористи перебували на позиціях.



"Стояли на бліндажі, все, наступ. Стояли, кажуть: "Уяви – відкриваємо вранці очі, сонце піднімається – і український прапор". У них на бліндажі прив'язали, уявіть, "укропи"! Взагалі ніхто не спав, ніхто не ловив ґав. Ні гранату "укропи" не закинули в бліндаж, ні фіга", – зізнався пропагандист "ДНР".



"Укропи" показали, які вони сильні. Уявіть, яка у них всередині зараз мужність, сила, що вони пацанів наших не чіпали, а до них підкралися на позицію. Уявіть! Це дуже круті пацани, я так розумію. Підкралися, прив'язали їм на бліндаж прапор український і пішли. Нікого не чіпали, ніяких гранат. Це вони показали свою силу, щоб наші боялися", – додав він.





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