У дитячому садочку Львова отруїлися діти
Сьогодні, 01:14
У Львові у дитячому садочку отруїлось четверо дітей.
Про це пише Четверта студія з посиланням на ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області.
“Про спалах гострої кишкової інфекції в закладі дошкільної освіти «Казка» у м. Львові. Згідно повідомлення ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» від 05.03. 2021р. в інфекційне відділення КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня» 04.03.2021р. госпіталізовано 4 дітей: 3 дітей віком 4 та 1 дитина віком 6 років, які відвідували заклад дошкільної освіти «Казка» у м. Львів, вул. Патона, 24. Госпіталізованим при поступленні встановлено діагноз: гостра кишкова інфекція”, – йдеться у повідомленні.
Діти скаржились на слабкість та багаторазову блювоту, яка розпочалась ввечері 3 березня.
Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області та представниками Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» розпочато комплекс заходів по локалізації спалаху.
Наказом директора ЗДО «Казка» від 04.03.21р. № 21 заклад припинив діяльність.
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Про це пише Четверта студія з посиланням на ГУ Держпродспоживслужби у Львівській області.
“Про спалах гострої кишкової інфекції в закладі дошкільної освіти «Казка» у м. Львові. Згідно повідомлення ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» від 05.03. 2021р. в інфекційне відділення КНП ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня» 04.03.2021р. госпіталізовано 4 дітей: 3 дітей віком 4 та 1 дитина віком 6 років, які відвідували заклад дошкільної освіти «Казка» у м. Львів, вул. Патона, 24. Госпіталізованим при поступленні встановлено діагноз: гостра кишкова інфекція”, – йдеться у повідомленні.
Діти скаржились на слабкість та багаторазову блювоту, яка розпочалась ввечері 3 березня.
Спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби у Львівській області та представниками Львівського міського відділу ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» розпочато комплекс заходів по локалізації спалаху.
Наказом директора ЗДО «Казка» від 04.03.21р. № 21 заклад припинив діяльність.
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