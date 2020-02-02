Лікарі назвали найнебезпечніші види чаю





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Чай з живокосту

Такий чай має цілющі властивості, але він містить піролізидинові алкалоїди, які можуть привести до серйозних пошкоджень печінки, розповів лікар-дієтолог Хиба Батул. Згідно з дослідженням, опублікованим в Public Health Nutrition, “вживання трав’яного чаю з листя живокосту може бути недоцільним” через його потенційно токсичного впливу на цей орган.



М’ятний чай

Регулярне вживання м’ятного чаю може завдати шкоди здоров’ю. За словами дієтолога Селін Бейтчман, занадто велика кількість цього напою порушує біологічні процеси охолодження і нагрівання організму через міститься в ньому ментолу, пише Eat This, Not That!.



Чорний чай

Хоча дві-три чашки чорного чаю в день навряд чи заподіють шкоду здоров’ю, але його надмірне вживання може спровокувати появу неприємних побічних ефектів. Оскільки чорний чай містить багато кофеїну, напій здатний викликати почуття тривоги, стресу і занепокоєння, розповіла дієтолог Еллісон Грегг.



“Чорний чай також багатий оксалатами, які у деяких людей можуть накопичуватися в тканинах і викликати біль в суглобах, сечовивідних шляхах і сечовому міхурі”, – додала її колега Алісія Гелвін.



Чай з солодки

Цей напій не варто вживати людям з високим артеріальним тиском. Мало того, що такий чай сам по собі провокує підвищення цих показників, Він також зводить нанівець дію антигіпертензивних препаратів.

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