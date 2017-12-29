У Росії паталогоанатоми переплутали тіла і вночі викопували труп





Як стало відомо виданню "МК у Твері", в ніч на 4 березня співробітники ДПС зупинили машину, що виїжджала з села Лужникове. У багажнику вони виявили труп, - пише



За повідомленнями в соцмережах, водієм і пасажирами автомобіля виявилися патологоанатоми ЦРЛ Вишній Волочек - всього троє осіб, в тому числі начальник моргу Март Б'юсов.



Співробітники моргу переплутали тіла двох пацієнток кілька днів тому. Імовірно, обидві жінки померли від коронавірусу, тому покійних видали їх близьким в закритих трунах.



Родичі однієї пенсіонерки відвезли її в село Лужникове і поховали на місцевому кладовищі. А інші вирішили поглянути на бабусю в останній раз, але відкривши кришку виявили, що там зовсім інша людина. Після цього вони звернулися до співробітників моргу і зажадали негайно виправити помилку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Вишньому Волочку Тверської області Російської Федерації затримали патологоанатомів, які прийшли вночі на кладовищі, щоб викопати труп.Як стало відомо виданню "МК у Твері", в ніч на 4 березня співробітники ДПС зупинили машину, що виїжджала з села Лужникове. У багажнику вони виявили труп, - пише УНІАН. За повідомленнями в соцмережах, водієм і пасажирами автомобіля виявилися патологоанатоми ЦРЛ Вишній Волочек - всього троє осіб, в тому числі начальник моргу Март Б'юсов.Співробітники моргу переплутали тіла двох пацієнток кілька днів тому. Імовірно, обидві жінки померли від коронавірусу, тому покійних видали їх близьким в закритих трунах.Родичі однієї пенсіонерки відвезли її в село Лужникове і поховали на місцевому кладовищі. А інші вирішили поглянути на бабусю в останній раз, але відкривши кришку виявили, що там зовсім інша людина. Після цього вони звернулися до співробітників моргу і зажадали негайно виправити помилку.

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