Волинянку ошукали під час купівлі взуття у фейсбуці





Про це пише газета



Жителька села Колодеже вирішила побалувати себе обновкою. Аби зекономити жінка «помандрувала» за покупкою в інтернет. Товар облюбувала на чиїйсь сторінці у фейсбуці. Зрадівши, що ціна за гарне картинці взуття її влаштовує, 50-річна жінка переказала на номер вказаної крамаркою картки 380 гривень.



Натомість натрапити на справжнього продавця волинянка стала жертвою ошуканця. Тож працівники відділення поліції №2 (м.Горохів) уже вкотре застерігають від подібних ризикованих вчинків, причину яких потрібно шукати лише в своїй надмірній довірливості.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Горохівчанка залишилася ні з чим, купляючи взуття у фейсбуці.Про це пише газета Волинь Жителька села Колодеже вирішила побалувати себе обновкою. Аби зекономити жінка «помандрувала» за покупкою в інтернет. Товар облюбувала на чиїйсь сторінці у фейсбуці. Зрадівши, що ціна за гарне картинці взуття її влаштовує, 50-річна жінка переказала на номер вказаної крамаркою картки 380 гривень.Натомість натрапити на справжнього продавця волинянка стала жертвою ошуканця. Тож працівники відділення поліції №2 (м.Горохів) уже вкотре застерігають від подібних ризикованих вчинків, причину яких потрібно шукати лише в своїй надмірній довірливості.

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