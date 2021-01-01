Волинянку ошукали під час купівлі взуття у фейсбуці
Сьогодні, 17:00
Горохівчанка залишилася ні з чим, купляючи взуття у фейсбуці.
Про це пише газета Волинь.
Жителька села Колодеже вирішила побалувати себе обновкою. Аби зекономити жінка «помандрувала» за покупкою в інтернет. Товар облюбувала на чиїйсь сторінці у фейсбуці. Зрадівши, що ціна за гарне картинці взуття її влаштовує, 50-річна жінка переказала на номер вказаної крамаркою картки 380 гривень.
Натомість натрапити на справжнього продавця волинянка стала жертвою ошуканця. Тож працівники відділення поліції №2 (м.Горохів) уже вкотре застерігають від подібних ризикованих вчинків, причину яких потрібно шукати лише в своїй надмірній довірливості.
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Про це пише газета Волинь.
Жителька села Колодеже вирішила побалувати себе обновкою. Аби зекономити жінка «помандрувала» за покупкою в інтернет. Товар облюбувала на чиїйсь сторінці у фейсбуці. Зрадівши, що ціна за гарне картинці взуття її влаштовує, 50-річна жінка переказала на номер вказаної крамаркою картки 380 гривень.
Натомість натрапити на справжнього продавця волинянка стала жертвою ошуканця. Тож працівники відділення поліції №2 (м.Горохів) уже вкотре застерігають від подібних ризикованих вчинків, причину яких потрібно шукати лише в своїй надмірній довірливості.
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