Сьогодні, 6 березня, тимчасово зупинять рух на частині проспекту Волі





Про це інформують на сайті мерії.



6 березня за участі членів федерації легкої атлетики Волинської області та міжнародного сертифікатора Коліч Луції, з 09.00 по 13.00 проходитиме сертифікація траси на проспекті Волі від вулиці Паркової до вулиці Сенатора.



Захід проходитиме з метою належної організації проведення Чемпіонату України зі спортивної ходьби, який відбудеться 20 березня 2021 року.

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