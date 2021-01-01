Сьогодні, 6 березня, тимчасово зупинять рух на частині проспекту Волі
Сьогодні, 10:00
Сьогодні, 6 березня, тимчасово зупинять рух на проспекті Волі від вулиці Паркової до вулиці Сенатора.
Про це інформують на сайті мерії.
6 березня за участі членів федерації легкої атлетики Волинської області та міжнародного сертифікатора Коліч Луції, з 09.00 по 13.00 проходитиме сертифікація траси на проспекті Волі від вулиці Паркової до вулиці Сенатора.
Захід проходитиме з метою належної організації проведення Чемпіонату України зі спортивної ходьби, який відбудеться 20 березня 2021 року.
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Про це інформують на сайті мерії.
6 березня за участі членів федерації легкої атлетики Волинської області та міжнародного сертифікатора Коліч Луції, з 09.00 по 13.00 проходитиме сертифікація траси на проспекті Волі від вулиці Паркової до вулиці Сенатора.
Захід проходитиме з метою належної організації проведення Чемпіонату України зі спортивної ходьби, який відбудеться 20 березня 2021 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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