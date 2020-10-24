6 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони





Також 6 березня 2003 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про Державний Гімн України». Закон утверджує національний гімн «Ще не вмерла Україна» на слова Павла Чубинського й музику Михайла Вербицького Державним Гімном, інформує



Яке сьогодні релігійне свято



За релігійним календарем сьогодні, 6 березня, віряни відзначають Вселенську батьківську (м'ясопусну) суботу, а також влаштовують святкування на честь Козельщинської ікони Божої Матері.



Народні прикмети й традиції



Дує східний вітер – весна скоро настане. Південний вітер, віщує теплу погоду з дощами, а північний – холод.



Заметілі і снігопади 6 березня оманливі. Вважається, що навіть в цьому випадку через кілька днів настане довгоочікуване потепління.



Сніг розтанув навколо дерев і залишив пологі краї – скоро буде тепло.



Весна швидко наступила – чекай ранню осінь.



Якщо у цей день побачите зайця-біляка, піде сніг найближчим часом.



Ластівки прилетіли 6 березня – незабаром настануть теплі дні.



Що не можна робити сьогодні



Сьогодні не можна сваритися, лаятися і злитися.



Варто утриматися від веселощів і розваг.



Заборонено виконувати важку роботу по дому.



Хто святкує день ангела



У суботу, 6 березня, іменини відзначають Остап, Тимофій, Юрій, Захар, Іван, Хома, Єгор, Георгій, Євстахій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 6 березня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з глаукомою та Європейський день праведників.Також 6 березня 2003 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про Державний Гімн України». Закон утверджує національний гімн «Ще не вмерла Україна» на слова Павла Чубинського й музику Михайла Вербицького Державним Гімном, інформує Главком За релігійним календарем сьогодні, 6 березня, віряни відзначають Вселенську батьківську (м'ясопусну) суботу, а також влаштовують святкування на честь Козельщинської ікони Божої Матері.Дує східний вітер – весна скоро настане. Південний вітер, віщує теплу погоду з дощами, а північний – холод.Заметілі і снігопади 6 березня оманливі. Вважається, що навіть в цьому випадку через кілька днів настане довгоочікуване потепління.Сніг розтанув навколо дерев і залишив пологі краї – скоро буде тепло.Весна швидко наступила – чекай ранню осінь.Якщо у цей день побачите зайця-біляка, піде сніг найближчим часом.Ластівки прилетіли 6 березня – незабаром настануть теплі дні.Сьогодні не можна сваритися, лаятися і злитися.Варто утриматися від веселощів і розваг.Заборонено виконувати важку роботу по дому.У суботу, 6 березня, іменини відзначають Остап, Тимофій, Юрій, Захар, Іван, Хома, Єгор, Георгій, Євстахій.

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