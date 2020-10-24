6 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Сьогодні, 12:00
Сьогодні, 6 березня, у світі відзначають Всесвітній день боротьби з глаукомою та Європейський день праведників.
Також 6 березня 2003 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про Державний Гімн України». Закон утверджує національний гімн «Ще не вмерла Україна» на слова Павла Чубинського й музику Михайла Вербицького Державним Гімном, інформує Главком.
Яке сьогодні релігійне свято
За релігійним календарем сьогодні, 6 березня, віряни відзначають Вселенську батьківську (м'ясопусну) суботу, а також влаштовують святкування на честь Козельщинської ікони Божої Матері.
Народні прикмети й традиції
Дує східний вітер – весна скоро настане. Південний вітер, віщує теплу погоду з дощами, а північний – холод.
Заметілі і снігопади 6 березня оманливі. Вважається, що навіть в цьому випадку через кілька днів настане довгоочікуване потепління.
Сніг розтанув навколо дерев і залишив пологі краї – скоро буде тепло.
Весна швидко наступила – чекай ранню осінь.
Якщо у цей день побачите зайця-біляка, піде сніг найближчим часом.
Ластівки прилетіли 6 березня – незабаром настануть теплі дні.
Що не можна робити сьогодні
Сьогодні не можна сваритися, лаятися і злитися.
Варто утриматися від веселощів і розваг.
Заборонено виконувати важку роботу по дому.
Хто святкує день ангела
У суботу, 6 березня, іменини відзначають Остап, Тимофій, Юрій, Захар, Іван, Хома, Єгор, Георгій, Євстахій.
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Також 6 березня 2003 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про Державний Гімн України». Закон утверджує національний гімн «Ще не вмерла Україна» на слова Павла Чубинського й музику Михайла Вербицького Державним Гімном, інформує Главком.
Яке сьогодні релігійне свято
За релігійним календарем сьогодні, 6 березня, віряни відзначають Вселенську батьківську (м'ясопусну) суботу, а також влаштовують святкування на честь Козельщинської ікони Божої Матері.
Народні прикмети й традиції
Дує східний вітер – весна скоро настане. Південний вітер, віщує теплу погоду з дощами, а північний – холод.
Заметілі і снігопади 6 березня оманливі. Вважається, що навіть в цьому випадку через кілька днів настане довгоочікуване потепління.
Сніг розтанув навколо дерев і залишив пологі краї – скоро буде тепло.
Весна швидко наступила – чекай ранню осінь.
Якщо у цей день побачите зайця-біляка, піде сніг найближчим часом.
Ластівки прилетіли 6 березня – незабаром настануть теплі дні.
Що не можна робити сьогодні
Сьогодні не можна сваритися, лаятися і злитися.
Варто утриматися від веселощів і розваг.
Заборонено виконувати важку роботу по дому.
Хто святкує день ангела
У суботу, 6 березня, іменини відзначають Остап, Тимофій, Юрій, Захар, Іван, Хома, Єгор, Георгій, Євстахій.
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