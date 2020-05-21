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Волинянин після заборони виїзду з країни та керування автомобілем сплатив чималу суму аліментів

Волинянин після заборони виїзду з країни та керування автомобілем сплатив чималу суму аліментів
Більше 183 тисяч гривень заборгованості зі сплати аліментів стягнули державні виконавці з жителя Волинської області.

Про це інформує Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції у фейсбуці.

Понад 114 718 гривень несплачених аліментів стягнули державні виконавці Луцького районного відділу державної виконавчої служби. Окрім суми заборгованості, громадяни, які не сплачують аліменти вчасно, повинні сплатити штраф та виконавчий збір. В результаті боржник сплатив більше 183 тисяч гривень, з них 57 359 гривень - це штраф та 11 471 гривня - виконавчий збір.

Виконавче провадження про стягнення аліментів з батька на утримання неповнолітньої дитини перебувало на виконанні у Луцькому районному відділі ДВС Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) відповідно до виконавчого листа Луцького міськрайонного суду від 16.10.2008 року.

Лише застосування до боржника санкцій та заборон, передбачених ч. 9 та 12 ст. 71 Закону України «Про виконавче провадження» дозволило стягнути борг. Йдеться про тимчасові заборони у вигляді обмеження у праві виїзду з України, праві керувати автомобілем, праві користуватись зброєю та праві полювати.

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Теги: аліменти, гроші
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