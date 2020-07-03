У Польщі пасажирський автобус потрапив у ДТП: загинули 6 українців, ще 15 — госпіталізовані





Як повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко, ДТП сталася поблизу міста Кашице, пише



«Консули виїхали на місце події, взаємодіють із місцевою владою і лікарнями для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії», — зазначив речник.



Польське видання



RMF24 також повідомляє про шістьох загиблих і 34 поранених. Поранених, які потребували госпіталізації, відвезли до лікарень у Перемишлі, Ярославі, Жешуві, Малій Рудній, Пшеворську та Любачу. Людей, які не потребували госпіталізації, відвезли до гуртожитків поряд.



Представник пожежників Марцін Бетлей зазначив виданню, що визначення причин аварії триватиме декілька годин.



Як передає



Речник служби швидкої допомоги у Перемишлі Марек Янковський повідомив, що вісім людей отримали серйозні поранення — травми голови, хребта, кінцівок.



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