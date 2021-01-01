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Майже дві сотні нових випадків та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу

Майже дві сотні нових випадків та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 195 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.

Нові випадки виявили:
м. Луцьк – 67,
Луцький район – 30,
Горохівський район – 6,
Ківерцівський район – 37,
Рожищенський район – 2,
м. Нововолинськ – 15,
Володимир-Волинський район – 4,
Іваничівський район – 1,
Ковельський район – 4,
Шацький район – 5,
Ратнівський район – 8,
Камінь-Каширський район – 7,
Любешівський район – 5,
Маневицький район — 4.

Усього станом на 6 березня в області зареєстрували 41 113 випадків.

Одужало – 37 517 осіб (за останню добу – 73).

Летальні випадки – 655 (за останню добу — 1 випадок в м.Луцьк).

Методом ПЛР всього обстежили 165 448 осіб, за минулу добу обстежили — 1290 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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