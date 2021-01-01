Майже дві сотні нових випадків та одна смерть: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу





Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.



Нові випадки виявили:

м. Луцьк – 67,

Луцький район – 30,

Горохівський район – 6,

Ківерцівський район – 37,

Рожищенський район – 2,

м. Нововолинськ – 15,

Володимир-Волинський район – 4,

Іваничівський район – 1,

Ковельський район – 4,

Шацький район – 5,

Ратнівський район – 8,

Камінь-Каширський район – 7,

Любешівський район – 5,

Маневицький район — 4.



Усього станом на 6 березня в області зареєстрували 41 113 випадків.



Одужало – 37 517 осіб (за останню добу – 73).



Летальні випадки – 655 (за останню добу — 1 випадок в м.Луцьк).



Методом ПЛР всього обстежили 165 448 осіб, за минулу добу обстежили — 1290 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 195 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинський обласний лабораторний центр МОЗ.Нові випадки виявили:м. Луцьк – 67,Луцький район – 30,Горохівський район – 6,Ківерцівський район – 37,Рожищенський район – 2,м. Нововолинськ – 15,Володимир-Волинський район – 4,Іваничівський район – 1,Ковельський район – 4,Шацький район – 5,Ратнівський район – 8,Камінь-Каширський район – 7,Любешівський район – 5,Маневицький район — 4.Усього станом на 6 березня в області зареєстрували 41 113 випадків.Одужало – 37 517 осіб (за останню добу – 73).Летальні випадки – 655 (за останню добу — 1 випадок в м.Луцьк).Методом ПЛР всього обстежили 165 448 осіб, за минулу добу обстежили — 1290 осіб.

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