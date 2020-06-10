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На Рівненщині вантажівка протаранила відбійник: дорога засипана борошном

На Рівненщині вантажівка протаранила відбійник: дорога засипана борошном
На трасі Київ-Чоп неподалік Гощі сталась дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомили у спільноті rivne_1283 в інстаграмі.

Відомо, що вантажівка протаранила відбійник. Внаслідок удару борошно, яким була завантажена фура, розсипалось проїжджою частиною.

На місці працюють правоохоронці.

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Теги: аварія, ДТП, Рівненщина
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