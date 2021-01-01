Медики не підтвердили отруєння школярки з Любешівського району пігулками
Сьогодні, 12:40
У середу, 3 березня, у В’язівненській гімназії стався прикрий випадок – учениця ймовірно випила таблетки. Її ж відразу доставили до КП «Любешівська багатопрофільна лікарня».
Дівчині надали необхідну медичну допомогу. Однак, як розповів директор школи Микола Шукалович, медики не виявили у неї ознак отруєння, пише Нове життя.
Цього не показали й результати аналізів. Тож наступного дня дівчину відпустили з медичного закладу додому.
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«Коли дізналися про те, що ніби наша учениця наковталася пігулок відразу прийняли необхідні заходи. І затим швидко відвіз на своєму авто до лікарні», - розповідає Микола Матвійович.
Джерело: Любешівська газета "Нове життя"
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Дівчині надали необхідну медичну допомогу. Однак, як розповів директор школи Микола Шукалович, медики не виявили у неї ознак отруєння, пише Нове життя.
Цього не показали й результати аналізів. Тож наступного дня дівчину відпустили з медичного закладу додому.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Спроби самогубства серед дітей на Волині: чи пов'язано це з соцмережами і що робити батькам
«Коли дізналися про те, що ніби наша учениця наковталася пігулок відразу прийняли необхідні заходи. І затим швидко відвіз на своєму авто до лікарні», - розповідає Микола Матвійович.
Джерело: Любешівська газета "Нове життя"
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