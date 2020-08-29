У Луцькому районі неповнолітні проникли до шкільної їдальні і вкрали гроші
Сьогодні, 10:32
У Луцькому районі поліцейські розкрили крадіжку з шкільної їдальні.
Про це інформує ГУНП в області.
Повідомлення про злочин до поліції надійшло вчора, 5 березня, від працівника школи. Зловмисники через двері проникли до приміщення шкільної їдальні та викрали гроші.
На місце виїхала слідчо-оперативна група, наряд групи реагування патрульної поліції. Правоохоронці з’ясували, що до вчинення кримінального правопорушення причетні троє неповнолітніх віком від 12 до 15 років.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує ГУНП в області.
Повідомлення про злочин до поліції надійшло вчора, 5 березня, від працівника школи. Зловмисники через двері проникли до приміщення шкільної їдальні та викрали гроші.
На місце виїхала слідчо-оперативна група, наряд групи реагування патрульної поліції. Правоохоронці з’ясували, що до вчинення кримінального правопорушення причетні троє неповнолітніх віком від 12 до 15 років.
Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище. Триває досудове розслідування.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Була в розшуку з 2016 року: на Чернігівщині затримали жінку, яка вкрала гроші у волинянина
Сьогодні, 11:06
У Луцьку хулігани відгамселили палицями 17-річного хлопця
Сьогодні, 10:48
У Луцькому районі неповнолітні проникли до шкільної їдальні і вкрали гроші
Сьогодні, 10:32