У Луцькому районі неповнолітні проникли до шкільної їдальні і вкрали гроші

У Луцькому районі поліцейські розкрили крадіжку з шкільної їдальні.Про це інформує ГУНП в області.Повідомлення про злочин до поліції надійшло вчора, 5 березня, від працівника школи. Зловмисники через двері проникли до приміщення шкільної їдальні та викрали гроші.На місце виїхала слідчо-оперативна група, наряд групи реагування патрульної поліції. Правоохоронці з’ясували, що до вчинення кримінального правопорушення причетні троє неповнолітніх віком від 12 до 15 років.Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, поєднану з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище. Триває досудове розслідування.