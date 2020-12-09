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Помер лікар-анестезіолог з Волині

Помер лікар-анестезіолог з Волині
Відійшов у вічність лікар-анестезіолог Каменський Віктор Миколайович.

Про це у фейсбуці повідомляє КП "Володимир-Волинське ТМО".

Віктор Миколайович довго боровся з важкою недугою і відійшов у вічність на 61-му році життя сьогодні, 6-го березня.

Каменський Віктор Миколайович більше 25-ти років пропрацював у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії володимир-волинської лікарні.

"Він вдень та вночі був готовий виконувати свою роботу, бо вважав допомогу пацієнтам справою усього свого життя!

Колектив КП "Володимир-Волинське ТМО" завжди будемо пам’ятати Віктора Миколайовича як висококваліфікованого фахівця, колегу, який завжди прийде на допомогу, оптиміста, виключно порядну, щиру і чесну людину.

Світлий, добрий спомин завжди житиме в серцях рідних, колег, друзів, усіх, хто його знав, любив та поважав", - йдеться в повідомленні.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щире співчуття рідним та близьким Віктора Каменського.

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Теги: смерть, лікар
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