Помер лікар-анестезіолог з Волині

Відійшов у вічність лікар-анестезіологПро це у фейсбуці повідомляє КП "Володимир-Волинське ТМО".Віктор Миколайович довго боровся з важкою недугою і відійшов у вічність на 61-му році життя сьогодні, 6-го березня.Каменський Віктор Миколайович більше 25-ти років пропрацював у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії володимир-волинської лікарні."Він вдень та вночі був готовий виконувати свою роботу, бо вважав допомогу пацієнтам справою усього свого життя!Колектив КП "Володимир-Волинське ТМО" завжди будемо пам’ятати Віктора Миколайовича як висококваліфікованого фахівця, колегу, який завжди прийде на допомогу, оптиміста, виключно порядну, щиру і чесну людину.Світлий, добрий спомин завжди житиме в серцях рідних, колег, друзів, усіх, хто його знав, любив та поважав", - йдеться в повідомленні.висловлює щире співчуття рідним та близьким Віктора Каменського.