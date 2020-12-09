Помер лікар-анестезіолог з Волині
Сьогодні, 13:28
Відійшов у вічність лікар-анестезіолог Каменський Віктор Миколайович.
Про це у фейсбуці повідомляє КП "Володимир-Волинське ТМО".
Віктор Миколайович довго боровся з важкою недугою і відійшов у вічність на 61-му році життя сьогодні, 6-го березня.
Каменський Віктор Миколайович більше 25-ти років пропрацював у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії володимир-волинської лікарні.
"Він вдень та вночі був готовий виконувати свою роботу, бо вважав допомогу пацієнтам справою усього свого життя!
Колектив КП "Володимир-Волинське ТМО" завжди будемо пам’ятати Віктора Миколайовича як висококваліфікованого фахівця, колегу, який завжди прийде на допомогу, оптиміста, виключно порядну, щиру і чесну людину.
Світлий, добрий спомин завжди житиме в серцях рідних, колег, друзів, усіх, хто його знав, любив та поважав", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щире співчуття рідним та близьким Віктора Каменського.
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Про це у фейсбуці повідомляє КП "Володимир-Волинське ТМО".
Віктор Миколайович довго боровся з важкою недугою і відійшов у вічність на 61-му році життя сьогодні, 6-го березня.
Каменський Віктор Миколайович більше 25-ти років пропрацював у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії володимир-волинської лікарні.
"Він вдень та вночі був готовий виконувати свою роботу, бо вважав допомогу пацієнтам справою усього свого життя!
Колектив КП "Володимир-Волинське ТМО" завжди будемо пам’ятати Віктора Миколайовича як висококваліфікованого фахівця, колегу, який завжди прийде на допомогу, оптиміста, виключно порядну, щиру і чесну людину.
Світлий, добрий спомин завжди житиме в серцях рідних, колег, друзів, усіх, хто його знав, любив та поважав", - йдеться в повідомленні.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щире співчуття рідним та близьким Віктора Каменського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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