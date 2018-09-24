Назвали попередню причину аварії у Польщі з багатьма загиблими і травмованими українцями





Про це йдеться на сайті МЗС.



“За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся”, – йдеться у заяві.



В автобусі перебувало 57 українців. Наразі відомо про 6 загиблих. Ще 35 українських громадян постраждали. Їх госпіталізували до медичних закладів міст Перемишль, Ярослав, Жешув, Любачів та Рудна Мала.



Зазначають, що працівники Генерального консульства України в Любліні виїхали на місце події для надання консульської допомоги та координації взаємодії з польськими компетентними органами в контексті з’ясування всіх обставин трагедії, забезпечення постраждалих необхідною медичною допомогою та організації репатріації загиблих.



Наразі МЗС спільно з Львівською ОДА та перевізником вирішують питання повернення в Україну осіб, що не постраждали та тих, які будуть виписані з лікарень найближчим часом.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерстві закордонних справ України (МЗС) назвали попередню причину смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю рейсового автобуса з українською реєстрацією, що прямував за маршрутом "Познань-Херсон" Про це йдеться на сайті МЗС.“За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся”, – йдеться у заяві.В автобусі перебувало 57 українців. Наразі відомо про 6 загиблих. Ще 35 українських громадян постраждали. Їх госпіталізували до медичних закладів міст Перемишль, Ярослав, Жешув, Любачів та Рудна Мала.Зазначають, що працівники Генерального консульства України в Любліні виїхали на місце події для надання консульської допомоги та координації взаємодії з польськими компетентними органами в контексті з’ясування всіх обставин трагедії, забезпечення постраждалих необхідною медичною допомогою та організації репатріації загиблих.Наразі МЗС спільно з Львівською ОДА та перевізником вирішують питання повернення в Україну осіб, що не постраждали та тих, які будуть виписані з лікарень найближчим часом.

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