Назвали попередню причину аварії у Польщі з багатьма загиблими і травмованими українцями
Сьогодні, 15:18
Міністерстві закордонних справ України (МЗС) назвали попередню причину смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю рейсового автобуса з українською реєстрацією, що прямував за маршрутом "Познань-Херсон".
Про це йдеться на сайті МЗС.
“За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся”, – йдеться у заяві.
В автобусі перебувало 57 українців. Наразі відомо про 6 загиблих. Ще 35 українських громадян постраждали. Їх госпіталізували до медичних закладів міст Перемишль, Ярослав, Жешув, Любачів та Рудна Мала.
Зазначають, що працівники Генерального консульства України в Любліні виїхали на місце події для надання консульської допомоги та координації взаємодії з польськими компетентними органами в контексті з’ясування всіх обставин трагедії, забезпечення постраждалих необхідною медичною допомогою та організації репатріації загиблих.
Наразі МЗС спільно з Львівською ОДА та перевізником вирішують питання повернення в Україну осіб, що не постраждали та тих, які будуть виписані з лікарень найближчим часом.
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Про це йдеться на сайті МЗС.
“За попередньою версією поліції, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся”, – йдеться у заяві.
В автобусі перебувало 57 українців. Наразі відомо про 6 загиблих. Ще 35 українських громадян постраждали. Їх госпіталізували до медичних закладів міст Перемишль, Ярослав, Жешув, Любачів та Рудна Мала.
Зазначають, що працівники Генерального консульства України в Любліні виїхали на місце події для надання консульської допомоги та координації взаємодії з польськими компетентними органами в контексті з’ясування всіх обставин трагедії, забезпечення постраждалих необхідною медичною допомогою та організації репатріації загиблих.
Наразі МЗС спільно з Львівською ОДА та перевізником вирішують питання повернення в Україну осіб, що не постраждали та тих, які будуть виписані з лікарень найближчим часом.
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