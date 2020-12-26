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На Волині 12-річний хлопець лишив записку і пішов з дому

На Волині 12-річний хлопець лишив записку і пішов з дому
Поліцейські за декілька годин відшукали малолітнього ковельчанина, що пішов з дому.

Про це інформує Ковельське районне управління поліції ГУНП у Волинській області у фейсбуці.

6 березня пообіді до поліції звернулася мешканка Ковеля та повідомила, що зникла її дитина. Жінка розповіла, 12-річний син залишив записку, що пішов з дому.

Хлопця відшукали та повернули додому. Життю дитини нічого не загрожує.

Нині правоохоронці встановлюють причини, які підштовхнули дитину на втечу з домівки.
На Волині 12-річний хлопець лишив записку і пішов з дому

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Теги: розшук, дитина
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