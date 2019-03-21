Лучан закликають придбати благодійні кольорові шкарпетки. ВІДЕО
Сьогодні, 08:30
В області розпочалась благодійна акція "Кольорові шкарпетки" на підтримку людей із синдромом Дауна. Долучитися до неї можна, придбавши кольорові шкарпетки з особливим дизайном.
Зібрані гроші спрямують на потреби дітей та молоді з синдромом Дауна. Про це Суспільному розповіла голова громадської організації Олена Мельник.
В громадській організації "Даун-синдром" розповідають, акцію проводять восьмий рік поспіль. Шкарпетки з вигляду різні, символізують солідарність з людьми, які мають непарну хромосому.
"У 21-й парі в наших діток - зайва хромосома. Людина з синдромом Дауна має свої особливості та інвалідність, і не завжди є сприйняття у суспільстві. Наша акція направлена на те, щоб люди могли їх підтримати", - каже Олена Мельник.
Нині в організації понад 70 осіб із синдромом Дауна. Після перерви, яка була у час пандемії, спеціалісти зі Львова провели мотиваційний тренінг учасникам громадської організації.
У зв’язку з карантином, Всесвітній день людей із синдромом Дауна, у Луцьку масштабно відзначати не планують, розповіла Олена Мельник. Натомість зберуться на родинні заходи у громадській організації.
Благодійна акція "Кольорові шкарпетки" триватиме до 21 березня. Тоді ж Суспільне повідомить про результати: суму зібраних коштів та на що їх витратять.
Довідково: Всесвітній день людей з синдромом Дауна щороку відзначають у 21-й день третього місяця. Дата була обрана, щоб показати, що синдром Дауна пов'язаний з наявністю в клітинах людини 3-ї хромосоми у 21-ій парі. В Україні та світі у цей день люди надягають яскраві, непарні шкарпетки, як символ додаткової хромосоми.
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Зібрані гроші спрямують на потреби дітей та молоді з синдромом Дауна. Про це Суспільному розповіла голова громадської організації Олена Мельник.
В громадській організації "Даун-синдром" розповідають, акцію проводять восьмий рік поспіль. Шкарпетки з вигляду різні, символізують солідарність з людьми, які мають непарну хромосому.
"У 21-й парі в наших діток - зайва хромосома. Людина з синдромом Дауна має свої особливості та інвалідність, і не завжди є сприйняття у суспільстві. Наша акція направлена на те, щоб люди могли їх підтримати", - каже Олена Мельник.
Нині в організації понад 70 осіб із синдромом Дауна. Після перерви, яка була у час пандемії, спеціалісти зі Львова провели мотиваційний тренінг учасникам громадської організації.
У зв’язку з карантином, Всесвітній день людей із синдромом Дауна, у Луцьку масштабно відзначати не планують, розповіла Олена Мельник. Натомість зберуться на родинні заходи у громадській організації.
Благодійна акція "Кольорові шкарпетки" триватиме до 21 березня. Тоді ж Суспільне повідомить про результати: суму зібраних коштів та на що їх витратять.
Довідково: Всесвітній день людей з синдромом Дауна щороку відзначають у 21-й день третього місяця. Дата була обрана, щоб показати, що синдром Дауна пов'язаний з наявністю в клітинах людини 3-ї хромосоми у 21-ій парі. В Україні та світі у цей день люди надягають яскраві, непарні шкарпетки, як символ додаткової хромосоми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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